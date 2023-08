Fußball

vor 33 Min.

Plötzlich ist der VfR Jettingen II Favorit

Plus Der VfR Jettingen II möchte sich auf lange Sicht in der Fußball-Kreisliga etablieren. Der Saisonstart war gut – und der neue Trainer Matthias Eckert hat Spaß.

Von Uli Anhofer Artikel anhören Shape

Sieben Punkte hat Fußball-Kreisligist VfR Jettingen II in den ersten vier Partien der Saison gesammelt. Das sind auch nach eigener Einschätzung ziemlich viele, wie die Worte des neuen Trainers Matthias Eckert verraten. „Wenn mir jemand gesagt hätte, dass wir nach diesem Auftaktprogramm sieben Punkte auf dem Konto haben, hätte ich das sofort unterschrieben“, erklärt der 47-Jährige.

Starke Kontrahenten

Der Start in die Saison hatte es in der Tat in sich. Eckert und sein Team mussten bisher gegen Topfavorit TSV Thannhausen, Bezirksliga-Absteiger SC Bubesheim, Aufsteiger SSV Dillingen und Geheimfavorit FC Lauingen antreten. Trotzdem ist und bleibt Bodenhaftung geboten. Ziel des neuen Coaches ist es, so früh wie möglich die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln.

