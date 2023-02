Ankerzentrum soll auf das PEP-Gelände nach Günzburg kommen

Auf dem Günzburger PEP-Areal soll eine Anker-Unterkunft für rund 200 Menschen entstehen. Die endgültige Entscheidung fällt noch – ein möglicher Starttermin steht im Raum.

Die Regierung von Schwaben, der Landkreis Günzburg und die Stadt Günzburg haben über die zeitnahe Schaffung einer Anker-Dependance auf dem PEP-Areal in Günzburg grundsätzliche Verständigung erzielt. Das berichtet die Regierung von Schwaben in einer Pressemitteilung am Freitag. Nach Inbetriebnahme soll die neue Einrichtung bis auf Weiteres Anker-Schwaben als zentrale Einrichtung für die Erstaufnahme entlasten. Vergleichbare Einrichtungen in Schwaben gibt es bereits in Augsburg, Mering (Landkreis Aichach-Friedberg), Neu-Ulm und in Untermeitingen (Landkreis Augsburg). Der Anker Schwaben ist zurzeit für die Herkunftsländer Irak, Afghanistan, Gambia und Ukraine zuständig.

Geflüchtete werden nach Durchführung der ersten Schritte des Asylverfahrens zeitnah von dort in Gemeinschaftsunterkünfte der Regierung oder in dezentrale Unterkünfte der Landratsämter und kreisfreien Städte verlegt. Ursache für den aktuellen zusätzlichen Bedarf sind die zuletzt deutlich gestiegenen Zugangszahlen bei den Asylbewerbern, so berichtet die Regierung von Schwaben. Das ehemalige Kasernengebäude in der Maria-Merian-Straße in Günzburg ist auf eine Kapazität von rund 200 Plätzen ausgelegt. In Abhängigkeit von der Entwicklung der Zugangssituation können dort allein reisende Personen und Familien untergebracht werden. Wie in den anderen Einrichtungen in Schwaben soll laut Pressemitteilung ein Dienstleister die Versorgung der Bewohner mit Lebensmitteln übernehmen und ein Sicherheitsdienst rund um die Uhr für geregelte Abläufe sorgen.

Günzburger Bauausschuss muss noch über Anker-Einrichtung abstimmen

Um die Einrichtung kümmern sich daneben vor Ort künftig die Betriebsleitung sowie mehrere Verwaltungsangestellte und Hausmeister. "Für die soziale Betreuung der Bewohner innerhalb der Unterkunft wird gesorgt ebenso wie für die Betreuung von Kindern, welche erst nach Abverlegung in eine Gemeinschafts- oder dezentrale Unterkunft gegebenenfalls eine Kita oder Regelschule besuchen", so die Regierung von Schwaben weiter. Den Aufbau von Kontakten zu Ehrenamtlichen und die Organisation von Integrationsangeboten wird ein von der Regierung zu bestellender Ehrenamtskoordinator übernehmen. Eine Inbetriebnahme soll nach Möglichkeit im zweiten Halbjahr erfolgen. Ein konkreter Zeitpunkt steht jedoch noch nicht fest. Der Bau- und Umweltausschuss der Stadt Günzburg wird in seiner kommenden Sitzung am 14. Februar über die planungsrechtliche Zulässigkeit der Einrichtung beschließen, danach kann die erforderliche Baugenehmigung durch das Stadtbauamt erteilt werden. Als nächste Schritte folgen, so die Regierung von Schwaben, die Durchführung notwendiger Umbau-/Instandsetzungsmaßnahmen sowie die Durchführung von Auftragsvergaben an verschiedene Dienstleister durch die Regierung.

„Wir als Kommune tun unser Möglichstes, um unserer humanitären Verantwortung gerecht zu werden", so Oberbürgermeister Gerhard Jauernig. So müsse dabei in Günzburg nicht auf Turnhallen oder ähnliche Räumlichkeiten als Notunterkünfte zurückgegriffen werden. „Wir sind in der vorteilhaften Lage, auf dem PEP-Areal mit einigen Umbau- und Instandsetzungsmaßnahmen eine optimale Anker-Dependance zu schaffen“, sagt der OB weiter. So könne man den Geflüchteten eine sichere, menschenwürdige erste Unterbringungsmöglichkeit bieten, bevor sie weitervermittelt werden. Trotz Schaffung dieser als notwendig erkannten Unterbindungskapazitäten entsteht im Stadtgebiet hierdurch kein weiterer Bedarf an Kindergarten- und Schulplätzen.

Landrat Reichhart: "Die aktuellen Asylzahlen müssen sinken"

Neben der für die Kommunen herausfordernden Flüchtlingsthematik, auf die OB Jauernig bereits vor Kurzem als Bezirksvorsitzender des Bayerischen Städtetages überregional aufmerksam gemacht hat, stehe nämlich auch die adäquate Betreuung der Kinder und Jugendlichen in Kitas und Schulen als große Aufgabe der Kommunen im Vordergrund. „Wir werden auch weiterhin den Menschen, die auf der Flucht sind, helfen“, sagt Landrat Hans Reichhart. „Das stellt den Landkreis natürlich vor große Herausforderungen, die wir aber gemeinsam mit den Kommunen lösen werden. Ich bin dankbar, dass der Landkreis und die Kommunen hier bestmöglich zusammenarbeiten. Wir müssen aber zugleich darauf achten, dass wir als kommunale Familie nicht überfordert werden. Ziel ist, dass wir unserer gemeinsamen Verantwortung in jeglicher Hinsicht gerecht werden. Gleichzeitig müssen die aktuellen Asylzahlen sinken. Falls dies nicht geschieht, werden wir an die Grenzen unserer Fähigkeiten zur Hilfeleistung stoßen.“ (AZ)

