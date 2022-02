Bei der ICE-Trasse wird der Konflikt zwischen Grünen und Naturschützern klar

Plus In einer Diskussion mit Bürgern zeigt sich, dass grüne Abgeordnete und der Bund Naturschutz unterschiedlich über die Ulm-Augsburg-Gleisvarianten der Bahn denken.

Eine verbindliche Stellungnahme zu den Bahntrassen seitens der Kreisgruppe Günzburg des Bund Naturschutz konnte deren Vorsitzenden Alexander Ohgke nicht abgeben. Das machte er gleich zu Beginn des digitalen Gesprächs über die Planungen zum Bahnausbau zwischen Ulm und Augsburg deutlich. Warum, erklärte er später genauer.