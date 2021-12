Zwei Unfälle am Samstag auf der A8: Autofahrerin leicht verletzt

Zuerst am Morgen und dann am Nachmittag ereigneten sich auf der Autobahn im Landkreis Günzburg Verkehrsunfälle.

Eine 19-jährige Autofahrerin ist am Samstagmorgen auf dem rechten der drei Fahrstreifen der A8 in Richtung München unterwegs gewesen, als sie kurz nach der Anschlussstelle Günzburg nach Polizeiangaben die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Sie kam nach rechts von der Autobahn ab und fuhr zunächst den dortigen Lärmschutzwall hoch. Ihr Fahrzeug drehte sich und überschlug sich anschließend mehrfach. Das ringsum beschädigte Fahrzeug kam im Graben zum Liegen und musste von der Autobahn abgeschleppt werden. Die Fahrerin kam leicht verletzt in das Kreiskrankenhaus Günzburg.

Fast 31.000 Euro Sachschaden bei Unfall auf der A8

Am Samstagnachmittag ereignete sich auf der A8 dann in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Günzburg und Leipheim ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 53-Jähriger hatte beim Ausscheren zum Überholen vom mittleren auf den linken Fahrstreifen den von hinten kommenden Wagen eines 25-Jährigen übersehen. Die Fahrzeuge kollidierten seitlich.

Durch den Zusammenstoß drehte sich das Fahrzeug des Unfallverursachers und kollidierte zunächst mit dem Auto eines 37-Jährigen, der sich auf dem mittleren Fahrstreifen befand, und anschließend mit der rechten Schutzplanke. Alle Verkehrsteilnehmer blieben nach erster Einschätzung der Polizei unverletzt. Der an den Fahrzeugen und der Autobahneinrichtung entstandene Gesamtschaden wird von der Autobahnpolizei Günzburg mit rund 30.700 Euro angegeben. Die Feuerwehr Günzburg war zur Absicherung der Unfallstelle alarmiert worden. (AZ)