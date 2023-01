Günzburg

06:00 Uhr

Das teure Geschäft mit Abfällen und Wertstoffen im Landkreis

Plus Was in diesem Jahr zu einem ausgeglichenen Haushalt beigetragen hat und was die größten Einnahme- und Ausgabeposten sind.

Von Till Hofmann

Dass die Müllbeseitigung und die Wiederverwertung von Wertstoffen im Landkreis Günzburg ein Millionengeschäft ist, wurde in der gemeinsamen Sitzung des Werkausschusses Kreisabfallwirtschaft und des Kreisausschusses am Montag deutlich. Im Wirtschaftsplan sind Erträge wie Aufwendungen mit knapp 17,2 Millionen Euro ausgewiesen. Das ist eine Steigerung um 5,9 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr, wie Werkleiter Anton Fink den beiden Ausschüssen vortrug.

