Günzburg/Dillingen

vor 17 Min.

Gesundheitsversorgung: Kreise Günzburg und Dillingen operieren gemeinsam

Plus Die Kreise Günzburg und Dillingen wollen auch beim Thema Gesundheit zusammenarbeiten. Wie das Projekt in Gang kommt und was sich die Verantwortlichen erhoffen.

Von Rebekka Jakob

In Sachen Tourismus haben die Landkreise Günzburg und Dillingen gerade erst ihre enge Zusammenarbeit vertieft. Jetzt wollen die beiden Kreise auch beim Thema Gesundheit gemeinsame Sache machen. Am Montag machten die beiden Kreise ihre Pläne öffentlich, die Strukturen für die medizinische Versorgung in Zukunft gemeinsam aufzustellen. Erster Schritt dazu ist eine Studie, welche den Ist-Stand in der Region betrachtet und Möglichkeiten für die Zukunft auslotet.

Die Verhandlungen waren topsecret, erst in der vergangenen Woche berieten die Kreisgremien hinter verschlossenen Türen über das Thema. Mitarbeitende in den Kliniken erhielten ab Montagmittag die entsprechenden Informationen, für die Veröffentlichung in den Medien setzten die Landkreise eine Sperrfrist bis Montagabend. Den Verantwortlichen ist bewusst, dass es um ein sensibles Thema für die gesamte Region geht. In ihrer Pressemitteilung machen sie aber auch deutlich, dass für die künftige Versorgung der Region kein Weg daran vorbeiführt.

