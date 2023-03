Mehr als 200 Berufsschüler sind fürs Berufsleben gerüstet

Bei der Abschlussfeier der Berufsschüler im Kreis Günzburg wurden Schul- und Staatspreise vergeben. 13 junge Frauen und Männer haben die Traumnote 1,0 erreicht.

Derzeit besuchen 1600 Schülerinnen und Schüler die Berufsschule in Günzburg und Krumbach. Die 224 Auszubildenden der Berufsschule haben ihren Schulabschluss in den Berufen der Kraftfahrzeug-, Metall- und Bautechnik, Körperpflege sowie im Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung abgelegt. Zehn Studenten im Dualen System haben den Berufsschulabschluss im Ausbildungsberuf Industriemechaniker und ein Student im Ausbildungsberuf Industriekaufmann neben dem Studium bestanden. Die TÜV Süd-Akademie Augsburg bildet Schüler und Schülerinnen zur Qualitätsmanagement-Fachkraft am Staatlichen Beruflichen Schulzentrum aus. In diesem Jahr haben 21 von ihnen am Kurs teilgenommen.

71 (neun Krumbach, 62 Günzburg) Schülerinnen und Schülern wurde auch der Mittlere Schulabschluss verliehen. Hierzu sind ein mindestens befriedigender Notendurchschnitt und der Nachweis eines fünfjährigen erfolgreichen Englischunterrichts nachzuweisen.

Abschluss mit Ehrengästen

Schulleiter Martin Neumann verabschiedete mit Ehrengästen aus der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft die Auszubildenden in das Berufsleben. Während der Feierstunde erhielten 14 Schüler und Schülerinnen für ihre hervorragenden Leistungen einen Schulpreis. Zusätzlich konnten drei Staatspreise der Regierung von Schwaben für herausragende Leistungen vergeben werden. Von 17 der besten Absolventen und Absolventinnen bekamen 13 die Bestnote 1,0 im Abschlusszeugnis.

Die Schulpreise für die Berufsbesten der Berufsschule wurden vergeben an: Bankkauffrau: Nelly Renz (VR-Bank Neu-Ulm), Julia Greimel (VR-Bank Donau-Mindel, Dillingen); Feinwerkmechaniker: Jakob Kinberger (Andreas Willnecker GmbH, Westendorf), Industriekauffrau: Rebecca Siegner (Wanzl, Leipheim); Kauffrau für Büromanagement: Elena Seitz (Habemus! Electronic + Transfer, Münsterhausen); Kauffrau im Einzelhandel: Sara Grabe (Denn's Biomarkt, Günzburg); Kauffrau im Gesundheitswesen: Johanna Dobrindt (Kliniken an der Paar, Aichach), Katharina Drescher (Barmer, Augsburg), Johanna Dreyer (Universitätsklinikum Augsburg), Carolin Hanika (m&i-Fachklinik Ichenhausen), Ramona Immler (Klinik Lindenberg-Ried); Kraftfahrzeugmechatroniker: Benedikt Kirchhof und Kilian Schmid (beide Autohaus Reisacher, Günzburg); Veranstaltungskauffrau: Lisa Stolz (FH Promotions, Kempten).

Das sind die drei Schulbesten

Staatspreise für die Schulbesten durch die Regierung von Schwaben erhielten: Anlagenmechaniker Sanitär-, Heizungs-, Klimatechnik: Markus Mayr (Braun Heizungsbau, Thannhausen), Manuel Hermann Mader (Alois Kober GmbH, Kötz); Maurer: Julian Degenkolbe (Klimmer Hoch- und Industriebau, Neuburg an der Kammel). (AZ)