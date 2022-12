Günzburg, Leipheim

Gartenhallenbad Leipheim öffnet später als geplant

Das Gartenhallenbad in Leipheim wird momentan generalsaniert.

Plus Für viel Geld wird das Hallenbad in Leipheim derzeit generalsaniert. Was bisher geschehen ist und warum die Gäste erst 2024 wieder schwimmen können.

Das Gartenhallenbad Leipheim gehört zu den beliebtesten Bade- und Freizeiteinrichtungen im Landkreis Günzburg – doch diesen Winter müssen die Gäste auf den Badespaß im nördlichen Landkreis verzichten. Anfang März dieses Jahres war der für lange Zeit letzte Öffnungstag, im Mai fand der Spatenstich für die umfangreiche Generalsanierung des 1970 eröffneten Bades statt. Der Geschäftsführer des Zweckverbands Hallenbad Nord ist der ehemalige Kammeltaler Bürgermeister Matthias Kiermasz, der in der jüngsten Sitzung des Günzburger Stadtrats über den aktuellen Stand der Bauarbeiten berichtete – und eine schlechte Nachricht im Gepäck hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

