Leserfahrt in den Europa-Park: Jetzt anmelden

Die neue Achterbahn Voltron und die Show "Immer wieder Sonntags" sind die Höhepunkte.

Es geht wieder in den Europa-Park: Die Günzburger Zeitung bietet auch in diesem Jahr wieder gemeinsam mit den Mittelschwäbischen Nachrichten, der Donau Zeitung ( Dillingen) und der Wertinger Zeitung eine Leserreise ins badische Rust an, Termin ist am Sonntag, 23. Juni. Mit der neuen Achterbahn Voltron, einem frisch eröffneten Coaster, der sich durch eine kroatische Landschaft schlängelt, wartet dabei eine große Neuheit auf die Teilnehmenden.

Angeboten wird die Reise wie jedes Jahr von unsrem Partner Dirr-Reisen. Wer mitfahren möchte, kann in Dillingen, Lauingen, Gundelfingen, Offingen, Burgau, Jettingen, Ichenhausen, Günzburg, Leipheim, Krumbach und Thannhausen in den Bus einsteigen, der die Gäste dann nach Rust bringen wird. Dort haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, die Live-Sendung "Immer wieder sonntags", moderiert von Stefan Mross, mitzuerleben. Auftritte verschiedener Künstlerinnen und Künstler aus dem Bereich Schlager und volkstümliche Musik sind der Kern eines kurzweiligen Unterhaltungsprogramms.

Aber auch im Freizeitpark selbst gibt es eine Menge zu erleben. An der Achterbahn "Voltron Nevera" wurde gut zwei Jahre gebaut. Es ist nach Park-Angaben die 14. Achterbahn der Freizeitanlage mit Fahrgeschäften, Restaurants und Hotels. Sie ist eingebettet in einen neuen Themenbereich, der Kroatien gewidmet ist. Das Fahrgeschäft beschleunigt den Angaben zufolge viermal auf bis zu 90 Kilometer pro Stunde. Die knapp 1,4 Kilometer lange Bahn mit mehreren Überschlägen kann rund 20.000 Menschen pro Tag befördern. (AZ)

Kontakt: Der Preis für die Leserfahrt inklusive Eintritt beträgt 88 Euro. Gebucht werden kann unter www.dirr-reisen.de und unter Telefon 08225/309910.