Günzburg

06:00 Uhr

Sport, Verkehr, Bildung: Günzburg investiert 2022 in viele Projekte

Viel Geld wird in die Maria-Theresia-Mittelschule in Günzburg investiert. Die Aula sorgt für Gesprächsbedarf.

Plus In Günzburg gehen die Haushaltsberatungen weiter, nun geht es um die Investitionen. Welche Vorhaben konkret in diesem Jahr geplant sind.

Von Michael Lindner

Verkehr, Bildung, Kultur, Sport, Wohnen, Freizeit - in welche Bereiche beziehungsweise in welche Vorhaben wird die Stadt Günzburg dieses Jahr ganz konkret investieren? Der Haushaltsausschuss hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit den geplanten Ausgaben beschäftigt. Einmal mehr wurde deutlich: Es gibt viele Dinge, welche die Stadt anpacken möchte oder gar muss, doch der finanzielle Spielraum ist auch durch die Corona-Pandemie beschränkt. Diese Vorhaben sind für 2022 in Günzburg alle geplant.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen