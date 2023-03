Beladener Betonmischer kippt in Günzburg beim Abbiegen um

Ein Unfall ereignete sich in Günzburg an der Ausfahrt der B16 zur Geschwister-Scholl-Straße. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Jetzt steht die Schadenshöhe fest.

Ein voll beladener Betonmischer ist am Mittwochmittag um kurz vor 12 Uhr an der B16 in Günzburg umgekippt. Wie die Polizei berichtet, war der 47-jährige Fahrer auf der B16 in Richtung Krumbach unterwegs. An der Abzweigung zur Geschwister-Scholl-Straße bog der Mann mit offenbar nicht angepasster Geschwindigkeit nach links ab, was zum Umkippen des Mischers führte. Der Beton lief zum Teil auf die Straße. Der Kraftfahrer musste durch die Feuerwehr aus seinem demolierten Fahrerhaus geborgen werden und kam zur Überprüfung vorsorglich in ein Krankenhaus. Durch den Unfall entstand am Lastwagen ein Eigenschaden von rund 15.000 Euro. Feuerwehr, Polizei, Johanniter und BRK waren im Einsatz. Die Auffahrt wurde gesperrt, auf der B16 kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. (AZ)