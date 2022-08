31 Menschen werden bei Achterbahn-Unfall im Legoland verletzt

Am Donnerstagnachmittag gab es einen Auffahr-Unfall in der Legoland Achterbahn "Feuerdrache". 31 Personen wurden verletzt, eine davon schwer. Auch die Höhenrettung war vor Ort.

Im Legoland Günzburg hat es am Donnerstag einen Achterbahn-Unfall gegeben. Laut Polizei wurden dabei 31 Personen verletzt. Eine davon schwer, die Person musste stationär im Krankenhaus behandelt werden. 31 zogen sich leichte Verletzungen wie Prellungen und Schürfwunden zu. Zunächst war die Polizei von 34 Verletzten ausgegangen, korrigierte die Zahl aber am Abend nach unten. Einer Sprecherin des Legolandes zufolge ist der Unfall auf der Achterbahn "Feuerdrache" passiert.

Der Unfall hatte einen Großaufgebot von Einsatzkräften zur Folge. Am Kreisverkehr der Legoland-Allee vor den Toren des Freizeitparks reihten sich mehr als ein Dutzend Rettungswagen auf. Zwei Rettungshubschrauber des ADAC landeten auf einem abgesperrten Bereich eines Besucherparkplatzes vor einem Nebeneingang. Etwa eine halbe Stunde später landete ein weiterer Rettungshubschrauber der DLRG zur Unterstützung. Neben den Freiwilligen Feuerwehren Ichenhausen und Günzburg, die mit Hilfeleistungstanklöschfahrzeugen (TLF-H) und Drehleitern ausrückten, wurde zudem die Höhenrettungsgruppe der Berufsfeuerwehr Augsburg alarmiert.

Höhenrettungsgruppe kam zum Einsatz, um Verletzte zur retten

Dominic Geißler, Presseprecher vom Polizeipräsidium Schwaben Süd West, sagte, dass nach bisherigen Erkenntnissen ein Zug der Achterbahn im Einstiegsbereich ordnungsgemäß zum Stillstand kam. Der nachfolgende Zug allerdings nicht und fuhr auf den ersten auf. Unter den Verletzten waren viele, die leichte Blessuren, Schürfwunden oder Prellungen davontrugen. Zwei Fahrgäste wurden jedoch schwer verletzt. Über ihren Zustand konnte Geißler allerdings keine konkreteren Aussagen machen. Von Schwerverletzten spreche man im Polizeijargon dann, wenn mindestens ein stationärer Krankenhausaufenthalt die Folge sei. Die Kräfte der Höhenrettung waren laut Polizeisprecher notwendig geworden, um die verletzten Fahrgäste des aufgefahrenen Feuerdrachen-Zuges im Steigungsbereich an der Einfahrt zum Bahnhof aus den Waggons herauszuholen. Der nachfolgende Zug kam in einem Bereich zum Stillstand, der so für die Rettungskräfte nicht zugänglich war.

Zur Wucht des Aufpralls und der Geschwindigkeit, mit der die Achterbahn unterwegs war, könne man derzeit noch keine Aussagen treffen, sagte Geißler. Die vorhandene Videoaufzeichnung werde ausgewertet und fließe in die polizeiliche Ermittlungsarbeit ein. Beamte der Kriminalpolizei Neu-Ulm seien an der Unfallstelle eingetroffen, um die weitere Ermittlungen aufzunehmen. Möglicherweise kann ein Gutachten Aufschluss geben, wie es zu dem Unfall gekommen ist.

Bei einem Achterbahn-Unfall im Legoland Günzburg sind 34 Personen verletzt worden, zwei davon schwer. Polizeisprecher Dominic Geißler informiert über den aktuellen Stand. Video: Sara Murari

Wie viele Personen tatsächlich in der Achterbahn saßen, kann nach derzeitigem Kenntnisstand ebenfalls nicht gesagt werden. Es ist davon auszugehen, so der Polizeisprecher, dass sofort nach dem Unfall nicht verletzte Personen aus der Achterbahn ausgestiegen sind. Die leicht und nicht verletzten Fahrgäste wurden vom Rettungsdienst auch psychologisch betreut, sagte Geißler. Die Verantwortlichen des Legolands liefen mit der Polizei den Unfallort ab, um sicherzustellen, dass keine Personen mehr im Bereich der Trasse sind.

Das Legoland blieb trotz des Unfalls in der Achterbahn "Feuerdrache" geöffnet

Die Lage im Freizeitpark blieb vor dem Hintergrund des Unfalls an der Drachenbahn vergleichsweise ruhig. Der Bereich um die Unfallstelle wurde von Polizei und Einsatzkräften hermetisch abgeriegelt. Unterdessen liefen der Betrieb und alle weiteren Fahrgeschäfte im Legoland weiter wie eh und je.

Bei der Feuerdrachenbahn sind Züge mit jeweils 20 Fahrgästen unterwegs, die in zehn Zweierreihen sitzen. Sie fahren auf Schienen eine kurvenreiche Strecke auf einer Distanz über 800 Meter und bis zu 16 Meter Höhe. Im ersten Teil geht es durch die Gemächer der stilisierten Burg vorbei an etlichen großen Legostein-Modellen. Auf der Außenstrecke erreicht das Fahrgeschäft laut verschiedenen Quellen eine maximale Geschwindigkeit von knapp 60 Stundenkilometern.

So sieht die Drachenbahn im Legoland aus. Foto: Ulrich Wagner (Archivbild)

Vor der Einfahrt in den Bahnhof, der sich in der Burg befindet, wird der Zug stark verlangsamt und kommt dann am Bahnsteig zum Stillstand. Währenddessen begibt sich der nächste Zug mit neuen Fahrgästen nach der Freigabe des Personals auf die Strecke. Die Bahn gibt es seit der Eröffnung des Parks im Jahr 2002.

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und wird voraussichtlich ein Gutachten in Auftrag geben. Die Feuerdrachen-Achterbahn ist gesperrt. Der übrige Parkbetrieb läuft ohne Einschränkungen weiter.