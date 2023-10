Waldstetter Musikanten fühlen sich zwischen Polka und Walzer wohl

Die Musikkapelle veranstaltet am 22. Oktober ein großes Benefizkonzert in Günzburg. Warum das für die Blasmusiker eine Premiere ist. Und worauf sich das Publikum freuen darf.

Manchmal muss man sich selbst den Höhepunkt in einem Vereinsjahr schaffen: So dachten sich das die Waldstetter Musikanten, die eigentlich Musikkapelle Waldstetten e. V. heißen. Aber das andere klinge irgendwie schmissiger, findet der Vorsitzende Markus Abenstein. Und so wagen die Frauen und Männer zwischen 20 und 79 Jahren seit fast zwei Jahrzehnten einmal im Jahr den großen Auftritt mit böhmisch-mährischer Blasmusik; wenn man so will – der Klassiker.

Schlager- und Stimmungsmusik haben keinen Platz, ebenso wenig die symphonische Blasmusik. Dagegen bieten die Waldstetter Egerländer Blasmusik für ein bestimmtes Publikum. Abenstein vergleicht das mit dem Angebot auf einer Speisekarte. "Wir haben zwar eine kleinere Auswahl als andere. Aber alles, was da steht, schmeckt auch."

Senden und Neu-Ulm waren zuvor die Auftrittsorte dieser Konzertreihe

Am Sonntagabend, 22. Oktober, steht ab 18 Uhr der diesjährige Höhepunkt an: das Waldstetter Blasmusikkonzert im Günzburger Forum am Hofgarten. Und obwohl die gut zwei Dutzend Musikanten der Formation – darunter sechs Frauen – alle einen Bezug zur 1300-Einwohner-Gemeinde Waldstetten und damit zum Landkreis Günzburg haben, ist die Darbietung im Forum in Günzburg eine Premiere. Zuvor traten die Waldstetter im Bürgerhaus Senden (Landkreis Neu-Ulm) auf. Das hat etwas mit der Herkunft ihres Dirigenten Hans Kast zu tun, der aber inzwischen auch seit einigen Jahren in Waldstetten lebt.

Und als die Nachfrage immer größer und das Bürgerhaus schließlich zu klein wurde, ging es ins Edwin-Scharff-Haus, dem Kultur- und Tagungszentrum in Neu-Ulm. Das klappt dort heuer aber wegen der Umbauarbeiten der Lüftungsanlage nicht. Also musste in die eigentliche Heimat, den Landkreis Günzburg, ausgewichen werden.

Vielleicht wird das Forum am Hofgarten zur Dauerlösung

Wenn die Resonanz groß genug ist, könnte sich Abenstein schon vorstellen, dass das Forum zur Dauerbleibe werden könnte. Die Blasmusikerinnen und Blasmusiker zeigen schon deshalb Herz, weil sie den Reinerlös ihres Konzertabends mit Melodien aus dem Egerland der Kartei der Not spenden. Sie wissen, dass jeder gespendete Cent, mit dem unschuldig in Not geratenen Menschen geholfen wird, wieder in der Region landet.

Und wenn wir beim Herz bleiben: Das geht den Frauen und Männern auf der Bühne sicher auf, wenn sich der Große Saal füllen wird. "Es ist einfach etwas Schönes für einen Amateurmusiker, vor 700 Menschen zu spielen und den Applaus zu hören. Solche Kulissen haben wir nicht häufig." Neben den Instrumenten wird am 22. Oktober auch das Gesangsduo Karin Binder (Biberachzell, Kreis Neu-Ulm) und Markus Ellenrieder (Waldstetten) zu hören sein. Die weiteste Anreise indes hat Helmut Kiefer aus Donaueschingen. Er ist engagiert als Conferencier und führt durch das – Pause dazugerechnet – rund zweieinhalbstündige Programm, das mit Polkas, Walzern und Märschen nur so gespickt sein wird.

Vorsitzender Abenstein: Es kommt auf das Gemüt an – und den Spaß

Vielleicht läuft nicht alles perfekt an diesem Abend. Noch wichtiger ist für Abenstein "das Gemüt, das unsere Leute auf die Bühne mitbringen". Die Waldstetter Musikanten seien kein Auswahlorchester. "Jeder, der will, kann bei uns mitmachen", wie der Vorsitzende erklärt. Ganz oben stehe für alle Beteiligten der Spaß, der sich auf der Bühne und im Publikum breitmachen solle.

Vorverkaufsstellen sind das Forum am Hofgarten (Telefon 08221/3663-20), Instrumentenstüble Biberachzell (07309/425151), Familie Abenstein, Waldstetten (08223/5232), Familie Ellenrieder, Waldstetten (08223/3189), City-Papeterie Illertissen (07303/902057) oder unter www.eventim.de online. Eine Karte im Vorverkauf kostet 14 Euro, an der Abendkasse 16 Euro. Freie Platzwahl.