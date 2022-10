Diese Weihnachtsmärkte finden 2022 im Landkreis Günzburg statt

Zwar deuten die Temperaturen nicht darauf hin, aber in knapp sechs Wochen ist der erste Advent. Wir haben uns umgehört: Welche Weihnachtsmärkte finden (in bewährter Form) statt?

Lichterglanz und Tannenduft: Das soll es beim Adventsmarkt im Kloster Wettenhausen am 19. und 20. November geben. Der winterliche Tannenduft ist garantiert – aber ob dieses Jahr tatsächlich Lichter funkeln? In ganz Bayern sind die Kommunen zum Energiesparen aufgerufen worden. Das wirkt sich – mal mehr, mal weniger – auf die Weihnachtsmärkte in der Region aus.

Für Hubert Hafner, Geschäftsführer des Klosters, ist es heuer der erste Adventsmarkt, den er mitorganisiert. "Fast wie ein Neustart", sagt er, nachdem die Veranstaltung wegen der Pandemie zweimal (zumindest in der Ursprungsform) ausfallen musste. Dieses Jahr soll es keine Abstriche geben. Viel Beleuchtung gebe es bei dieser Veranstaltung eh nicht. "Wir nutzen ja unseren eigenen Strom. Und auch die Schwestern leben sehr sparsam." Ein bisschen Lichterglanz wird also vorhanden sein.

Weihnachtsmarkt in Günzburg findet ohne klassische Beleuchtung statt

In Günzburg gibt es in diesem Jahr zwar keine klassische Weihnachtsbeleuchtung – trotzdem wird es stimmungsvoll. Die Vorbereitungen für den Nikolausmarkt, der traditionell am 5. Dezember stattfindet, und für den Weihnachtsmarkt in der Günzburger Altstadt (30. November bis 3. Dezember) laufen auf Hochtouren, wie Carmen Willer, Sprecherin der Stadt, mitteilt. "Für den Nikolausmarkt läuft sogar noch die Ausschreibung", so Willer. Man könne sich noch für einen Stand bewerben. Um Energie zu sparen, wurde von der Stadt bereits bekannt gegeben, dass unter anderem die Beleuchtung des Stadtturms und der Frauenkirche abgeschaltet wird. Während des Weihnachtsmarktes soll sie für vier Wochen wieder eingeschaltet werden.

Traditionell am dritten Adventswochenende findet die Schlossweihnacht Burgau statt, dieses Jahr vom 9. bis 11. Dezember. Die Weihnachtsbeleuchtung ist laut Bürgermeister Martin Brenner inzwischen größtenteils mit LED-Technik versehen, zudem werde man dafür Zeitschaltuhren vorschalten, um weitere Einsparungen zu erzielen. Stefan Siemons, Burgauer Kulturamtsleiter, sagt im Gespräch mit unserer Redaktion, man habe ursprünglich auf eine größere Edition gehofft.

Der Nikolausmarkt bringt in den Abendstunden immer viel vorweihnachtliche Stimmung auf den Marktplatz Günzburg. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

Vor der Corona-Pandemie habe es die Überlegung gegeben, einen "Adventszauber" zu veranstalten, bei dem Kirchplatz und die Norbert-Schuster-Straße eingebunden worden wären – wenn die Pandemie nicht dazwischen gekommen wäre. "Jetzt haben wir die Energiekrise", sagt Siemons. Deswegen bleibt es bei der "klassischen Schlossweihnacht". Ein paar Anpassungen gibt es dennoch: Neben der Umstellung auf LED gilt für die Standbetreiberinnen und -betreiber ein "Heizlüfterverbot". "Die Leute sollen sich einfach richtig anziehen", sagt der Kulturamtsleiter.

Die Christbäume in Neuburg und den Ortsteilen sollen um die Advents- und Weihnachtszeit beleuchtet werden, wie im Marktgemeinderat kürzlich besprochen wurde. Auch der romantische Adventsmarkt am Schloss in Edelstetten steht traditionell am ersten Adventswochenende im Kalender.

Kinderweihnachtsmarkt in Leipheim am 11. Dezember geplant

Nicht verzichtet wird in Leipheim auf die Weihnachtsbeleuchtung. Sie kostet die Stadt 180 Euro pro Jahr, so Bürgermeister Christian Konrad. Er will bei diesem Thema mit Augenmaß vorgehen, sagte er in einer Sitzung des Stadtrats. Eventuell soll die Weihnachtsbeleuchtung eine Stunde später ein- und eine Stunde früher ausgeschaltet werden. Ein Höhepunkt, vor allem für Kinder, ist der Christkindlesmarkt im Schlosshof des Zehntstadels. Auch dieses Jahr gibt es ein buntes Programm von Kindern für Kinder. Geplant ist der Markt am 11. Dezember um 14 Uhr.

Ichenhausen will seine Weihnachtsbeleuchtung auf jeden Fall aufhängen, allerdings räumlich und zeitlich deutlich eingeschränkter als in den Jahren zuvor. Wie Bürgermeister Robert Strobel mitteilt, hat die Wirtschaftsvereinigung Ichenhausen (WVI) zusammen mit der Stadtverwaltung ein Energiesparkonzept erstellt. Vorgesehen ist, dass die Stadt nur vom 1. Advent bis zum 28. Dezember weihnachtlich ausgeleuchtet wird, etwa zweieinhalb Wochen weniger als beispielsweise 2021. Auch soll deutlich weniger Beleuchtung in der Günzburger-, Markt- und Heinrich-Sinz-Straße zum Einsatz kommen. Die Wirtschaftsvereinigung stelle derzeit eine Kilowattstunden-Rechnung auf. Strobel schätzt, dass etwa 60 Prozent des Weihnachtsstroms eingespart werden könnten.

Anders als in vielen Nachbargemeinden und -städten setzt Ichenhausen in der Adventszeit keine zusätzlichen Lämpchen ein, sondern schaltet die normale Straßenbeleuchtung aus. "Deshalb können wir nicht noch die Beleuchtung später ein- und früher ausschalten, sonst wird es ganz dunkel in diesen Straßen", betont Strobel. Für den Weihnachtsmarkt am 10. und 11. Dezember ist die Kolpingsfamilie Ichenhausen zuständig.

Veranstaltungen wie der Kolping-Weihnachtsmarkt bringen harmonische Stimmung in die Städte und Gemeinden. Foto: Irmgard Lorenz (Archivbild)

Beim Plätzlesmarkt in Krumbach gibt es Licht an Hütten und Ständen

Ihre "Adventsmarkt-Sitzung" hat die Gemeinde Jettingen-Scheppach zwar erst am kommenden Donnerstag, Bürgermeister Christoph Böhm lässt aber trotzdem schon ein paar Details heraus. So soll den Standbetreibern beim Weihnachtsmarkt am 26. und 27. November der Einsatz jeglicher Elektroheizgeräte verboten werden. Böhm möchte in der Sitzung darauf pochen, dass auf sogenannte Heizpilze verzichtet werde. Es seien die einzigen Hebel, an denen man drehen könne, um Energie einzusparen. "Den Strom für die Würstchengrills können wir schlecht abstellen, beim Kochen kann man nicht sparen", so Böhm. Die Gemeinde werde auf jeden Fall ihren Weihnachtsbaum aufstellen, möglicherweise aber mit weniger Lichtern als in den Vorjahren dekorieren und natürlich nur LED-Lämpchen einsetzen.

Feuerwurst, Waffeln und Punsch: Nicht nur das wird am 2., 3. und 4. Dezember auf dem Weihnachtsmarkt in Burtenbach angeboten. Seit über 30 Jahren gibt es den Weihnachtsmarkt: Das Hauptaugenmerk richtet sich dabei laut dem Ersten Bürgermeister Roland Kempfle auf eine möglichst große Zahl von unterschiedlichen Ausstellern, um eine breite Palette an Warenangeboten präsentieren zu können.

Am zweiten Adventswochenende wird es weihnachtlich in Burtenbach

"Viel zu lang haben uns die Bestimmungen zur Corona-Pandemie unzählige Einschränkungen in den verschiedensten Bereichen unseres täglichen Lebens, auch bei öffentlichen Veranstaltungen, aufgebürdet. Umso mehr freue ich mich darüber, dass wir zusammen mit den teilnehmenden Vereinen heuer am 2. Adventswochenende endlich wieder unseren allseits beliebten Weihnachtsmarkt durchführen können", so Kempfle. Die Veranstaltung findet auf dem neuen Marktplatz und Bohnackergelände statt. Die Öffnungszeiten findet man auch auf der Homepage der Marktgemeinde.

Es wird in Thannhausen in diesem Jahr keine städtische Weihnachtsbeleuchtung geben: Darauf verständigte sich der Stadtrat in einer vergangenen Sitzung. Ein Weihnachtsbaum mit energiesparender LED-Beleuchtung ist trotzdem drin. Der Weihnachtsmarkt in Thannhausen soll laut Veranstaltungskalender wie immer rund um das erste Adventswochenende starten.

Keine Absage dieses Jahr für den Plätzlesmarkt in Krumbach: Am 20. November können Besucherinnen und Besucher zwischen 13 und 17 Uhr über den Weihnachtsmarkt schlendern und am verkaufsoffenen Sonntag einkaufen. Angelika Hosser von der Werbegemeinschaft erklärt, dass es keine große Beleuchtung brauche. „In den Hütten und an den Ständen ist Licht.“

Ebenfalls nach einer zweijährigen Corona-Pause öffnet am 19. und 20. November, jeweils von 11 bis 19 Uhr, der Ursberger Adventszauber seine Tore wieder. Raffinierte Geschenkideen, Adventskränze und -gestecke aus der Klostergärtnerei und adventliche Leckereien laden zum Bummeln und Einkaufen ein. Der "Adventszauber" findet auf dem Josefsplatz in Ursberg statt. Verschiedene Einrichtungen und Betriebe des Dominikus-Ringeisen-Werks sind mit ihren Angeboten vertreten.

Auch für den Christkindlesmarkt Ziemetshausen steht ein Termin fest: Er soll vom 2. bis zum 4. Dezember auf dem Museumsgelände stattfinden.