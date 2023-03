Wie der Landkreis Günzburg im Tourismus profitieren will

Plus Die Erlebnisse in der Natur sind im Tourismus im Kreis Günzburg nach wie vor der große Trumpf. Dabei ist eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit hilfreich.

Wer auf der A8 durch den Landkreis fährt und nur ein Ziel hat – nämlich Legoland –, wird es nicht sofort mitbekommen: Der Landkreis Günzburg hat jenseits der größten Touristenattraktion in Bayern noch andere Sehenswürdigkeiten zu bieten: Die Hauptrollen spielen dabei nach wie vor die Natur und ein gut ausgebautes Radwege- und Wandernetz.