RWE plant Gasmotorenkraftwerk am AKW-Standort Gundremmingen

Gundremmingen

Eine Visualisierung auf dem Luftbild zeigt nach Planungsstand vom April 2024 das mögliche Gasmotorenkraftwerk in Gundremmingen (roter Rahmen) neben dem AKW.

Plus RWE schlägt am Kraftwerksstandort Gundremmingen mit Plänen einer 120-Megawatt-Anlage ein neues Kapitel auf. Welche Auswirkungen das auf die Region haben kann.

Von Ralf Gengnagel

Noch sieht man die beiden Kühltürme des AKW Gundremmingen, die schon aus der Ferne daran erinnern, dass die Gemeinde seit dem Jahr 1967 bundesweit einer der leistungsstärksten Energiestandorte war. Heute stehen die Türme sinnbildlich für den Rückbau. Auf einer Informationsveranstaltung des Energiekonzerns RWE ging es diesmal aber nicht um Rückbau, sondern um Aufbau. RWE hat seine Pläne zur Errichtung einer wasserstofffähigen Gasmotorenkraftwerksanlage (Peaker) am Standort des Atomkraftwerks bekannt gegeben. Eine finale Investitionsentscheidung ist aber noch nicht getroffen.

RWE-Projektleiter Jens-Peter Schmidt stellt den Besucherinnen und Besuchern im Auwald Sportzentrum die Pläne für ein neues Gasmotorenkraftwerk (Peaker-Anlage) vor, das frühestens 2027 in Betrieb gehen soll und auch mit Wasserstoff betrieben werden kann. Dabei handele es sich nicht um ein großes Gas- und Dampfturbinenkraftwerk wie beispielsweise in Leipheim, sondern um eine kleine Spitzenlastanlage, die nur wenige Male im Jahr laufe. Die geplante Anlage soll dazu beitragen, die Versorgungssicherheit in der Region als Back-up-Kapazität zu gewährleisten. Notwendig sei dies für etwa 500 Stunden Dunkelflaute im Jahr. "Hauptsächlich im Januar gibt es eine Periode, da scheint vier Wochen keine Sonne, da geht kein Wind, da sind alle Batteriespeicher leer, da muss man sehen, wo Energie herkommt", behauptet Schmidt. Für solche Zeiten werden diese Spitzenlasten abgefahren. Dafür müsse Daseinsvorsorge getroffen werden. Eine dieser Möglichkeiten, die gesicherte Energieversorgung für diese Zeiten zu gewährleisten, sei dieses wasserstofffähige Gaskraftwerk.

