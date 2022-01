Vorfahrt missachtet: Hoher Schaden bei Unfall bei Gundremmingen

Eine Autofahrerin will bei Gundremmingen abbiegen und übersieht dabei eine andere Verkehrsteilnehmerin. Verletzt wird niemand, allerdings ist der Schaden hoch.

Eine 37-jährige Frau war am Freitag gegen 13 Uhr mit ihrem Auto auf der Kreisstraße GZ28 von Offingen in Fahrtrichtung Gundremmingen unterwegs. Sie wollte an der Einmündung mit der ST2025 auf diese nach links auffahren. Dabei übersah sie laut Polizei die Geschädigte, welche mit ihrem Wagen die ST2025 in südlicher Richtung befuhr.

14.000 Euro Schaden bei Unfall in der Nähe von Gundremmingen

Auf der Einmündung kam es zum Verkehrsunfall, verletzt wurde dabei niemand. Es entstand laut Polizei allerdings ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro. (AZ)