Unsere Frau fürs Digitale: Sophia Huber ist neu in der Redaktion

Als Kind war sie natürlich im Legoland – die vielen anderen schönen Orte im Landkreis will die neue Reporterin für Günzburg und Krumbach bald kennenlernen.

An ihre ersten Berührungspunkte mit dem Landkreis Günzburg kann sich unsere neue Kollegin Sophia Huber noch ganz genau erinnern. Wie sollte es anders sein – der Besuch als Fünfjährige im Legoland mit der Familie und der Schulausflug ins AKW nach Gundremmingen. Bei letzterem Besuch vor etwa 15 Jahren sind ihr vor allem die kostenlosen Butterbrezen in Erinnerung geblieben. Aber auch, wie überzeugt der damalige Mitarbeiter des an Silvester nun vom Netz gehenden Kraftwerks bei der Führung von der Kernenergie war.

Die 24-Jährige kümmert sich um digitale Themen im Landkreis Günzburg

Auch in der Besetzung in der Redaktion der Günzburger Zeitung und der Mittelschwäbischen Nachrichten hat sich etwas geändert. Seit dem 1. Dezember arbeitet Sophia Huber als Digitalreporterin und folgt auf Nadine Rau, die sich beruflich umorientiert hat. Die 24-Jährige ist vor allem für landkreisweite Themen und deren digitale Umsetzung verantwortlich. Dazu gehört eine ansprechende Aufbereitung von Plus-Artikeln oder das Erstellen von Videos oder anderen Inhalten für die sozialen Medien. Ihre Themenbereiche sind vor allem online nachgefragte Themen aus den Bereichen Blaulicht, Verkehr, Familie, Handel oder Wohnen.

Gebürtig kommt Huber aus dem Landkreis Donau-Ries, genauer gesagt aus Nördlingen. Dort haben auch ihre ersten Versuche als Lokaljournalistin bei den Rieser Nachrichten, ebenfalls einer Lokalausgabe der Augsburger Allgemeinen, begonnen. Lange beschützt von historischen Stadtmauern, hat sie sich dann irgendwann doch aus dem Rieskrater herausgewagt – um gleich wieder in eine alte Stadt zu ziehen. Drei Jahre hat Huber in Bamberg Kommunikationswissenschaft und Germanistik studiert. 2018 folgte im Rahmen eines Auslandssemesters ein kleiner Abstecher nach Göteborg in Schweden.

Ihr Volontariat hat sie unter anderem in Neu-Ulm verbracht

Nach dem Studium ging es zurück in Richtung Heimat, beziehungsweise nach Augsburg. Huber hat sich 2019 für ein Volontariat an der Günter-Holland-Journalistenschule, der Ausbildung als Redakteurin bei der Augsburger Allgemeinen, beworben. Ihre erste Station war die Lokalredaktion in Neu-Ulm, wo sie bereits die enge Verflechtung des Verbreitungsgebiets miterlebt hat. In diesem Jahr absolvierte sie die verschiedenen Ressorts im Mantelteil unserer Zeitung. Dabei hat sie festgestellt: Reportagen zu schreiben und vor Ort zu sein – das macht am meisten Spaß.

Wenn Sophia Huber sich nicht mit Texten und Büchern beschäftigt (sie liest auch gerne Texte, die nicht in der Augsburger Allgemeinen erschienen sind), reist sie im Sommer gerne ans Meer oder versucht sich an verschiedenen Koch- und Backrezepten.

Erreichbar ist Sophia Huber ab sofort unter der Telefonnummer 08221/917-55 und per Mail unter sophia.huber@guenzburger-zeitung.de sowie sophia.huber@mittelschwaebische-nachrichten.de und freut sich über Themenanregungen. (AZ)