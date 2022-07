Drei alkoholisierte Verkehrsteilnehmer bei Kontrollen erwischt

Gleich drei alkoholisierte Autofahrerinnen und Autofahrer hat die Polizei in Jettingen-Scheppach und Offingen aus dem Verkehr gezogen. Sie erwarten Bußgelder.

Am vergangenen Montag wurden von den Streifen der Polizeiinspektion Burgau drei Verkehrssünder mit Alkohol im Straßenverkehr festgestellt. Gegen 8.20 Uhr wurde ein 71-Jähriger mit seinem Mofaroller in Ried kontrolliert. Ein Atemalkoholtest verlief positiv, der Betroffene hat nun ein Fahrverbot und ein Bußgeld zu erwarten. Um 17.30 Uhr wurde eine 73-jährige Autofahrerin in Offingen in der Bahnhofstraße kontrolliert. Da sie erkennbar unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gegen Mitternacht wurden bei einem 20-Jährigen in der Mühlstraße in Scheppach ebenfalls Hinweise auf Alkoholkonsum festgestellt. Ein durchgeführter Test verlief positiv. Auch dieser Autofahrer hat ein Bußgeld und ein Fahrverbot zu erwarten. (AZ)