26-Jähriger überschlägt sich mit seinem Auto bei Burtenbach

Der Fahrer nennt einen technischen Defekt als Ursache für den Unfall. Die Polizei stellt bei einem Atemalkoholtest über 1,0 Promille fest.

Ein 26-jähriger Autofahrer war am Donnerstagabend wenige Minuten nach 19 Uhr mit seinem Wagen auf der Staatsstraße 2025 von Münsterhausen in Richtung Jettingen unterwegs. Auf Höhe von Burtenbach verlor der Mann plötzlich die Kontrolle über sein Auto. Das Fahrzeug überschlug sich und kam anschließend seitlich auf der Straße zum Stillstand. Während der Aufnahme des Verkehrsunfalls stellten Polizeibeamte der Inspektion Burgau bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,0 Promille. Der Mann äußerte gegenüber den Polizisten, dass ein technischer Defekt die Ursache für den Unfall gewesen sei. Deshalb wurde das Fahrzeug für ein mögliches Gutachten sichergestellt. Bei dem 26-Jährigen wurde eine Blutentnahme veranlasst. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ungefähr 2000 Euro. (AZ)