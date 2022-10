Landkreis Günzburg

Bezirkstag: So sind Landrat Reichharts Ambitionen wirklich

Plus CSU-Bezirksrätin Denzler will den Vorwurf der Lüge nicht auf sich sitzen lassen und meldet sich erneut über Facebook zu Wort. Das löst teils heftige Reaktionen aus.

Von Till Hofmann

Die Günzburger CSU-Bezirksrätin Stephanie Denzler hat nach ihrer Ankündigung vor gut einer Woche, nicht mehr für den schwäbischen Bezirkstag kandidieren zu wollen, nachgelegt. Denzler, die 2023 dann insgesamt zehn Jahre den Stimmkreis Günzburg im Bezirkstag vertreten hat, hatte ihren Verzicht unter anderem damit begründet, dass der Chef des Günzburger CSU-Kreisverbandes, Landrat Hans Reichhart, selbst als Direktkandidat in den Bezirkstag wolle. "Dieser hat im Rahmen einer CSU-Bezirksvorstandssitzung seine Absicht kundgetan, als Bezirksrat kandidieren zu wollen", bekräftigt Denzler nun noch einmal in einem Eintrag in Facebook. Reichhart selbst hatte dementiert, eine entsprechende Äußerung von sich gegeben zu haben. "Die Unterstellung, ich würde lügen, möchte ich so nicht stehen lassen", fährt Denzler fort.

