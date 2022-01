Landkreis Günzburg

Bahnausbau zwischen Ulm und Augsburg: Gegenwind aus Kötz für das Großprojekt

Plus Emotionsfrei ist die Gemeinderatssitzung über den Bahnausbau zwischen Ulm und Augsburg. Dennoch wird klar: Aus Kötz kommt Gegenwind für das Großprojekt.

Von Irmgard Lorenz

Es ist nicht so, dass Kötz rundweg Nein sagen würde zum Bahnausbau zwischen Ulm und Augsburg. "Wer Nein sagt, spielt nicht mehr mit", hatte Bürgermeisterin Sabine Ertle schon im Mai vergangenen Jahres im Gemeinderat gewarnt. Dennoch hat sie bei der öffentlichen Sondersitzung des Gemeinderats am Dienstag, als Vertreter der Bahn die Planungen für den Neubau der Strecke zwischen Ulm und Augsburg vorstellten, ganz unmissverständlich klargemacht: Die Gemeinde Kötz bleibt bei der schon im November per Resolution geäußerten Ablehnung der beiden Trassenvarianten (blau-grüne und türkise Variante) südlich von Kötz.

