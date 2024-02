Landkreis Günzburg

vor 16 Min.

Die Däubler Ambulanz muss Insolvenzantrag stellen

Plus Das Unternehmen aus Gundremmingen ist führender Anbieter für Krankentransporte in der Region. Als Partner zählen etwa Kliniken im Kreis Günzburg und Dillingen.

Von Sophia Huber Artikel anhören Shape

Klinikfahrten, Krankentransporte, Verlegungsfahrten und mehr: Häufig sieht man auf den Straßen im Landkreis Günzburg die Fahrzeuge mit der Aufschrift "Däubler Ambulanz". Die Däubler Ambulanz GmbH mit Sitz in Gundremmingen ist einer der führenden Anbieter im Landkreis in der Beförderung von erkrankten Personen, insbesondere bei medizinisch begründeten Verlegungen zwischen Kliniken, vom Arzt oder von zu Hause aus in die Klinik. Zu den Spezialaufträgen gehören Auslandsfahrten in alle europäischen Länder. Das schreibt das Unternehmen selbst auf der Webseite.

Jetzt hat Thomas Geiger, Geschäftsführer der Däubler Ambulanz einen Insolvenzantrag gestellt. Das geht es der Bekanntmachung des zuständigen Gerichts hervor. Rund 20 Mitarbeitende sind bei der Beförderungsfirma als Rettungssanitäterin, Krankenschwester, Notfallsanitäter, Krankenpfleger oder Disponent angestellt.

