Fernsehsendung: Landrat Reichhart bei „Hart aber fair“

Die Bezahlkarte für Geflüchtete ist Thema in der ARD-Talkshow „Hart aber fair“. Landrat Hans Reichhart spricht darüber mit Louis Klamroth und Gästen.

Obergrenzen, Drittstaaten, Bezahlkarte: Geht Asylpolitik wirklich nur so? Das ist das Thema der Fernsehsendung „ Hart aber fair“, die am Montag ab 21 Uhr in der ARD zu sehen sein wird. Einer der Gäste von Moderator Louis Klamroth ist der Landrat des Landkreises Günzburg, Hans Reichhart.

Die Sendung befasst sich nach Angaben des WDR mit der Frage nach Lösungen in der Asyldebatte. Der Landrat wird dabei unter anderem über die Bezahlkarte für Geflüchtete sprechen, die wie berichtet bereits im März im Landkreis Günzburg als bayerisches Pilotprojekt eingeführt werden soll. Neben Günzburg soll das Verfahren auch in den Landkreisen Fürstenfeldbruck und Traunstein sowie in der kreisfreien Stadt Straubing ausprobiert werden. Dabei sollen Erfahrungen gesammelt und mögliche Schwächen ausgemerzt werden.

Weitere Gäste in der Sendung sind Armin Schuster (CDU), Innenminister in Sachsen, Katharina Dröge (Bündnis 90/Die Grünen), Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Cansel Kiziltepe (SPD), Senatorin unter anderem für Integration und Vielfalt in Berlin, Arif Abdullah Haidary, aus Afghanistan geflohen und Mitglied im Bayerischen Flüchtlingsrat, Björn Wiese, Bäckermeister in Eberswalde (Brandenburg), Özgür Özvatan, Soziologe am Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung der Humboldt-Universität zu Berlin und Gerald Knaus, Migrationsexperte und Gründungsdirektor European Stability Initiative. (rjk)