Glatteis-Gefahr: Unwetterwarnung für den Kreis Günzburg am Mittwoch

Im Landkreis Günzburg wird ab dem frühen Mittwochmorgen gefrierender Regen erwartet. Der Deutsche Wetterdienst rät besonders Autofahrern zu äußerster Vorsicht.

Es soll gefährlich glatt werden am Mittwoch: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in ganz Bayern vor einer "Gefahr für Leib und Leben". Es bestehe hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. Auch für den Kreis Günzburg gilt am Mittwoch eine amtliche Unwetterwarnung, die unter anderem über die Warn-App NINA verbreitet wurde.

Die Warnung gilt am Mittwoch von 2 Uhr bis 15 Uhr. Im Landkreis Günzburg bestehe in diesem Zeitraum hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz, heißt es in der Warnung. Der Deutsche Wetterdienst empfiehlt, Aufenthalte im Freien und Fahrten zu vermeiden beziehungsweise das Verhalten im Straßenverkehr anzupassen. Zudem sollte man sich auf Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen bis hin zu Sperrungen und Schließungen einstellen, notfalls die Fahrweise anpassen. Fahrzeuge sollten möglichst vorsorglich vollgetankt werden, auch Decken und warme Getränke im Auto empfiehlt der DWD. (rjk)