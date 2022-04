GZ-Aktion: Was macht der Krieg in der Ukraine mit Ihnen?

Wir verlosen unter allen, die uns ihre Gedanken mitteilen oder uns beschreiben, wie sie Flüchtlingen geholfen haben, fünf Friedenskränze. Einsendeschluss ist der 30. April.

Der Krieg in der Ukraine berührt, betrifft, entsetzt die Menschen in unserer Region. Das haben wir in der Vergangenheit bereits in unserem Lokalteil abgebildet. Wir wollen es auch in Zukunft so halten. Dies geht allerdings nur mit der Unterstützung unserer Leserinnen und Leser.

Krieg in der Ukraine: Wie haben Sie geholfen?

Wir möchten gerne von Ihnen wissen: Was haben Sie ganz aktiv getan? Wie haben Sie geholfen? Die Möglichkeiten sind vielfältig: Sie reichen von Geld- und Sachspenden über Dolmetscherdienste und Patenschaften für ukrainische Flüchtlinge bis hin zur Verfügungsstellung von Wohnraum oder der Organisation von Hilfstransporten. Oder waren Sie sogar dabei, als es Richtung Osten nach Polen und dort vielleicht sogar in die Nähe der ukrainischen Grenze gegangen ist? Das sind nur einige Beispiele, die beliebig ergänzt werden können. Vielleicht kennen Sie auch jemanden, der oder die es verdient hat, einmal erwähnt zu werden.

Neben der Beschreibung dieser aktiven Hilfe möchten wir gerne außerdem von Ihnen wissen: Was hat der Ukraine-Krieg mit Ihnen gemacht? Wie verarbeiten Sie dieses schreckliche Geschehen? Eine Bekannte von mir hat sich selbst einen Nachrichten-Boykott auferlegt. Nur noch die nötigsten Informationen und möglichst wenige bewegte Bilder an sich heranlassen, ist ihre Handlungsleitlinie. Und den eigenen Kindern, die noch relativ jung sind, gar nichts erzählen vom Krieg, der im Osten tobt. Ob dieses Abschotten vor dem Unvorstellbaren richtig oder falsch ist, darüber lässt sich trefflich streiten. Denn der Krieg ist ja nicht vorbei, nur weil man nicht hinsieht. Aber es ist eine Strategie, damit umzugehen.

Auch Schulklassen können bei der Aktion der Günzburger Zeitung mitmachen

Wie halten Sie es? Wie verarbeiten Sie diesen Krieg, in dem von den Angreifern offenbar keinerlei Rücksicht auf die Zivilbevölkerung genommen wird? Schicken Sie uns gerne ihre Gedanken in schriftlicher Form zu. Vielleicht gibt es ja Tagebucheinträge, Gedichte. Oder Sie haben einen Liedtext geschrieben oder ein Bild gemalt. Es sind alle Beiträge willkommen, das Alter spielt keine Rolle. Gerne können sich auch Schulklassen, Vereine oder andere Gruppierungen an der Aktion der Günzburger Zeitung beteiligen.

Wir haben die Absicht, einzelne Beiträge zu veröffentlichen. Auf Sie kommt es nun an! Als kleine Motivationshilfe verlosen wir unter allen, die uns etwas zuschicken, fünf sogenannte Peace-Kränze, die einen regionalen Bezug haben: Die Friedenskränze sind ein dekorativer Türschmuck mit Botschaft. Natürlich können sie auch im Garten oder an anderen geeigneten Stellen aufgehängt werden. Die Weidenruten bezieht die Weidenflechtkünstlerin Manuela Itzelsberger (Altenmünster, Kreis Augsburg) aus dem Fränkischen. Die Wolle kommt aus Augsburg und wird dann gefilzt. Jedes Exemplar ist reine Handarbeit und damit einzigartig. Wir übernehmen die Kosten für die Peace-Kränze. Den kompletten Erlös stellt die Floristin der Bürgerstiftung des Landkreises Günzburg zur Verfügung.

Lesen Sie dazu auch

Schicken Sie Ihren Beitrag bitte bis zum 30. April an die Redaktion der Günzburger Zeitung – entweder per Mal an redaktion@guenzburger-zeitung.de (Stichwort: Ukraine) oder per Post an die Günzburger Zeitung, Hofgasse 9, 89231 Günzburg.