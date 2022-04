Inklusives Theater Heyoka gastiert im Leipheimer Zehntstadel

Das Heyoka-Theater holt mit dem Schneider von Ulm schwäbische Geschichte in den Zehntstaldel in Leipheim.

Ein württembergisch-bayerisches Kulturevent erwartet die Besucher des Leipheimer Zehntstadels am Sonntag, 22. Mai, um 17 Uhr. Das Heyoka-Theater aus Ulm, bei dem auch bayerische Schwaben aus den Landkreisen Neu-Ulm und Günzburg mitwirken, gibt sein erstes Gastspiel im Landkreis Günzburg. Das Stück „FlugSchneider“ ist für die ganze Familie geeignet. Die Theatergruppe arbeitet inklusiv. Es spielen Laien und Profis sowie Schauspieler mit und ohne Behinderungen zusammen. Die Beeinträchtigungen der behinderten Darsteller reichen von Lern- und Körperbehinderungen bis hin zu psychischen Erkrankungen. Alle Stücke des Ensembles entstehen durch Textsammlungen und Improvisationsübungen aller Mitglieder zu einem bestimmten Thema. Die Verschriftung und Zusammenführung der Szenen übernimmt seit 2014 die Regisseurin Eva Ellerkamp.

In ihrer heutigen Besetzung fand die Gruppe in den Jahren 2013/14 zusammen. Damals schrieb Michael Sommer, Schauspieldramaturg am Theater Ulm, ein inklusives Theaterprojekt aus. Dazu gehörten Improvisationsübungen, die in verschiedene Straßentheater-Aktionen im Stadtgebiet von Ulm mündeten, und die Erarbeitung eines Stückes namens „Rent a fool“ (auf Deutsch: „Narrenvermietung“). Danach stand für die meisten Beteiligten fest: „Wir wollen weiterspielen!“. Im Jahr 2015 bekam das Ensemble einen Förderverein und im gleichen Zug - in Anlehnung an sein erstes Stück - den Namen Heyoka-Theater. Heyokas sind die Narren bei den nordamerikanischen Lakota-Indianern. Es folgten weitere Produktionen im Stadttheater Ulm und im Ulmer Roxy sowie im Zaubergarten am Hochsträß.

Inklusives Theater: "FlugSchneider" in Leipheim mit kleinerer Besetzung

Überregionale Preise konnte die Gruppe auch einheimsen. 2015 bekam sie für das moderne Krippenspiel „Räubermaria“ den Landesamateurtheaterpreis von Baden-Württemberg. 2016 folgte der bundesdeutsche Amateurtheaterpreis für das Stück „Walking in between“ (auf Deutsch: sich dazwischen bewegen). Dieser Theaterabend setzte sich humorvoll und nachdenklich mit Aspekten von Tod und Sterben auseinander.

Die Produktion „FlugSchneider“, die in Leipheim gezeigt wird, hat eine kleinere Besetzung mit vier Schauspielern und zwei Musikern. Das Stück ist eine Auftragsproduktion der Stadt Ulm zum 250. Geburtstag des Flugpioniers Albrecht Ludwig Berblinger, genannt „Schneider von Ulm“. Im Jahr 1811 entwickelte er einen Vorläufer des modernen Drachenfliegers. Bei den warmen Winden am Michelsberg funktionierte die Maschine. Aber bei einem Flug über die Donau zwischen Ulm und Neu-Ulm landete er im Fluss, da die Thermik fehlte. Ein Märchenerzähler und seine Gruppe unterhalten sich darüber, was diese Geschichte für uns heute bedeutet. Dabei schlüpfen die Darsteller gelegentlich auch in historische Rollen.

Bei schönem Wetter findet die Aufführung im Schlosshof statt. Der Eintrittskarten-Vorverkauf beginnt am Montag, 25. April auf www.zehntstadel-leipheim.de, bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen oder im Bürgerbüro der Stadt Leipheim, Telefon 08221/70737. Die Tageskasse öffnet um 16 Uhr, eingelassen wird ab 16.30 Uhr, das Theaterstück beginnt um 17 Uhr.

