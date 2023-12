Kinobetreiber aus dem Landkreis empfehlen diese Filme zu Weihnachten

Plus An den Feiertagen entscheiden sich viele Familien, gemeinsam Filme zu schauen. Die Filmkenner und Kinobetreiber geben Tipps – für zu Hause und den Kinobesuch.

Egal, ob zu Hause vor dem Fernseher oder im Kinosaal mit einer großen Tüte Popcorn: An Weihnachten nehmen sich viele Familien die Zeit, gemeinsam einen Film zu schauen. Doch bei der Filmauswahl wird es manchmal schwierig, alle unterschiedlichen Vorlieben unter einen Hut zu bekommen. Für Inspiration sorgen die Filmexperten Wolfgang Christ, Geschäftsführer der Kinos in Günzburg und Krumbach, sowie Georg Albrecht, Betreiber der Donaulichtspiele Offingen.

Für das heimische Kino empfehlen Christ und Albrecht unabhängig voneinander einen Film, der bereits 20 Jahre alt ist. "Tatsächlich Liebe" ist für Christ der Weihnachtsfilm schlechthin. In dem Weihnachts-Kultfilm entwickeln sich parallel zehn Geschichten über die Liebe, die sich am 24. Dezember miteinander verbinden. Die Rollen sind unter anderem von Hochkarätern wie Hugh Grant, Emma Thompson, Colin Firth und Keira Knightley besetzt. "Er nimmt mich emotional einfach mit", sagt Albrecht über die Liebeskomödie. Der Film ist aktuell bei unterschiedlichen Streaming-Diensten verfügbar.