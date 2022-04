Malaktion: Die Bubesheimer Turnheldin Janine Berger und ihr Batman-Osterei

Turnerin Janine Berger aus Bubesheim hat sich nach schlimmen Verletzungen zurück an die Spitze gekämpft. Für die Malaktion unserer Redaktion macht sie ein Batman-Ei.

Immer einmal öfter aufstehen, als man hinfällt: Janine Berger aus Bubesheim steht beispielhaft für dieses Lebensmotto.

Als Turnerin hat sie in den vergangenen zehn Jahren zwischen Himmel und Hölle buchstäblich alles erlebt. Bei den Olympischen Spielen in London 2021 war sie Vierte am Sprung. Auf dem Sprung zur Weltmeisterschaft 2014 stürzte sie im Finale der Deutschen Meisterschaft 2014 in Stuttgart und erlitt einen Totalschaden am linken Knie. Das Comeback folgte, zwischenzeitlich durfte Berger sogar von einer Teilnahme an Olympia 2016 in Rio träumen. Seither zählte sie immer zum kleinen Kreis der allerbesten deutschen Turnerinnen. Es klingt zynisch, aber irgendwie passte es zu ihrer Auf-und-Ab-Laufbahn, dass sie Ende 2021 mit dem Team des SSV Ulm 1846 die nationale Vizemeisterschaft feierte und sich unmittelbar danach, zu Jahresbeginn 2022, im Training einen Riss der Achillessehne zuzog.

Was könnte auf einem Osterei cool aussehen?

Einmal mehr ist Janine Berger also mit dem Aufstehen beschäftigt. Das ist ein schmerzensreicher Prozess, körperlich wie seelisch. Als unsere Redaktion die 25-Jährige nun bat, ein Osterei zu bemalen, war sie trotzdem sofort dabei. Ihre nächsten Gedanken lauteten: "Was könnte auf einem Osterei cool aussehen und nicht der Norm entsprechen? Zusätzlich habe ich mir überlegt, welche Botschaft das Motiv ausdrücken soll."

Maßarbeit: Janine Berger verziert das Ei. Foto: Berger

Der Weg zu Batman war von dort nicht allzu weit, wie Janine Berger berichtet. "Batman hat eigentlich keine Superkräfte und eignet sich diese durch Training an. Damit möchte ich sagen, dass jeder Mensch besondere Fähigkeiten und Kraft in sich trägt und diese durch Training ausbauen kann. Jeder Mensch ist ein Superheld! Zusätzlich braucht die Welt mehr Menschen, die das Gute beschützen."

Größte Herausforderung: "Das Ei nicht zu zerstören"

Ein wenig komplizierter war der Schaffensprozess, räumt Berger ein. Immerhin habe sie als kleines Mädchen, nach ihrer Schätzung vor ungefähr 20 Jahren, zum bislang letzten Mal selbst ein Ei bemalt. Ihre größte Herausforderung lag darin, "das Ei nicht zu zerstören", wie sie lächelnd hinzufügt. Weiter schildert die 25-Jährige: "Ich habe einfache Eierfarben verwendet, die ich mir im Supermarkt besorgt habe. Zuerst habe ich das Ei ausgeblasen, dann mit Eierfarbe und einem Handschuh gelb gefärbt und circa 30 Minuten trocknen lassen. Anschließend habe ich das Batman-Motiv mit einem Bleistift aufgemalt und mit einem schwarzen Edding nachgezeichnet."

Lesen Sie dazu auch

Fertig ist das Osterei: Janine Berger präsentiert ihre Version von Batman. Foto: Berger

Am Ei gearbeitet hat Janine Berger nach eigenem Bekunden ungefähr 30 Minuten. Spaß hat es der Bubesheimerin augenscheinlich auch gemacht. Und während des Malens sind ihr auch ein paar Worte in den Sinn gekommen, mit denen sie anderen Menschen Mut machen möchte: „In jedem von uns steckt ein Stück Superheld. Wann entdeckst du deine Kraft?“ (AZ)