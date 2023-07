Leipheim

06:30 Uhr

Neue Spielwiese der Hochschule Neu-Ulm in Leipheim eröffnet

Plus Der moderne Ingenieursstudiengang Systems Engineering geht in Leipheim an den Start. Der neue Standort auf dem Areal Pro soll für fruchtbaren Austausch sorgen.

Von Nadine Ballweg

In Leipheim ist ein neues Hochschulzentrum entstanden. Und das kommt sogar ganz ohne Hörsäle aus. Im Kellergeschoss des digitalen Gründerzentrums Areal Digital können sich die Studierenden des Studiengangs Systems Engineering, den die Hochschule Neu-Ulm (HNU) in Kooperation mit der Technischen Hochschule Augsburg und Kempten anbietet, künftig auf ungefähr 400 Quadratmetern vielseitig austoben. Der Austausch zwischen Unternehmen, Lehrenden und Studierenden steht dabei im Fokus, wie Studiengangsleiter Prof. Jürgen Grinninger bei der Eröffnung erklärt. Die Beteiligten machen schnell klar: Der Weg ist noch lange nicht zu Ende.

Der innovative Lehr- und Lernort ist ein Außenstandort der HNU, der den Studierenden des Studiengangs Systems Engineering zur Verfügung steht. Seit 2015 bietet das Kollektiv der drei bayerisch-schwäbischen Hochschulen den interdisziplinären Ingenieursstudiengang an. Das neue Angebot in Leipheim ergänzt jenes der bestehenden Standorte in Nördlingen und Memmingen. Das innovative Konzept mit dem Titel "digital und regional" vereint nun auch am neuen Standort das Wesentliche aus den Disziplinen Maschinenbau, Informatik, Elektrotechnik und Betriebswissenschaft. Vorträge zeigen, was das Ergebnis dieser Vernetzung sein könnte. Mögliche Projekte sind etwa die Entwicklung eines virtuellen Planers für Maschinen oder einer künstlichen Intelligenz, die Lieferterminverzögerungen vorhersagt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

