Bubesheim

17:31 Uhr

Nachruf: Harald Schaich hört jetzt im Himmel zu

Plus Familie, Verein und Kommune trauern um den Vorsitzenden des SC Bubesheim. Im Alter von nur 52 Jahren ist Harald Schaich gestorben.

Von Jan Kubica

Es ist ein unvorstellbarer Schock für die Angehörigen und ein mehr als quälender Verlust für den SC Bubesheim. Harald Schaich ist tot. Der Vorsitzende des Vereins starb am 16. September im Alter von nur 52 Jahren in der Uniklinik in Ulm. Schaich hinterlässt seine Ehefrau Karina und zwei minderjährige Kinder.

Beinahe 20 Jahre lang war der mit seiner Familie in Bubesheim lebende und bei der Sparkasse Günzburg-Krumbach arbeitende Schaich Vorsitzender des Vereins gewesen. Seine beiden Kinder spielen im SC Bubesheim Fußball. Seine Frau sagt in Erinnerung an unzählige Bilder aus unbeschwerten Tagen mit tränenerstickter Stimme: „Der Fußballplatz war unsere zweite Heimat.“

