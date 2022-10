Nach sexueller Belästigung: Männer bedrohen mutmaßlichen Täter mit Schusswaffe

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen einer Auseinandersetzung in Offingen. Eine 17-Jährige soll belästigt worden sein, anschließend wurde der vermeintliche Täter selbst bedroht.

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es in Offingen nach Angaben der Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Ein 23-Jähriger steht im Verdacht, eine 17-jährige Geschädigte ohne deren Einverständnis unsittlich berührt zu haben. Daraufhin seien der lautstark rufenden Geschädigten zwei männliche Begleiter zur Hilfe geeilt. Sie hielten dem 23-Jährigen zunächst eine bislang unbekannte Schusswaffe an den Kopf und sollen ihn bedroht haben. Im weiteren Verlauf forderten die vermeintlichen Helfer die Herausgabe von Bargeld. So berichtet es die Kriminalpolizei Neu-Ulm.

Kripo Neu-Ulm ermittelt wegen sexueller Nötigung in Offingen

Nachdem der Aufforderung nachgekommen und eine mittlere dreistellige Summe übergeben wurde, gelang dem 23-Jährigen zunächst die Flucht. Er konnte jedoch von einem der beiden Männer, der auf einem Motorroller unterwegs war, eingeholt werden. Als die beiden anhielten, musste der 23-Jährige unter anderem massive Tritte gegen den Kopf über sich ergehen lassen. Zu schwereren Verletzungen kam es nach ersten Erkenntnissen der Beamtinnen und Beamten jedoch nicht. Alle Beteiligten konnten im weiteren Verlauf durch die eingesetzten Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden.

Die Ermittlungen wurden zwischenzeitlich durch die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm aufgenommen. Der 23-Jährige muss sich wegen des Verdachts der sexuellen Nötigung verantworten. Den beiden Begleitern der 17-jährigen Geschädigten wird räuberische Erpressung und Bedrohung in Mittäterschaft sowie eine gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Zeugen und Zeuginnen werden gebeten, sich direkt mit der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm (Telefonnummer 0731/80130) in Verbindung zu setzen. (AZ)