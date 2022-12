Unfall wegen Glätte bei Offingen zieht weiteren Unfall nach sich

Zu zwei Unfällen an derselben Stelle ist es am Mittwoch bei Offingen gekommen. In einem Fall sucht die Polizei Burgau nach Zeuginnen und Zeugen.

Zwei Unfälle haben sich am Mittwochnachmittag bei Offingen ereignet. Gegen 15 Uhr war laut Polizeibericht ein 20-Jähriger mit seinem Auto auf der Umgehungsstraße von Peterswörth in Richtung Offingen unterwegs. In einer lang gezogenen Rechtskurve kam er auf der winterglatten Fahrbahn alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich, so die Polizei Burgau, und blieb auf dem Dach liegen. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro. Aufgrund des Verkehrsunfalles musste die rechte Fahrspur gesperrt werden.

Traktorfahrer kümmert sich nicht um Unfall bei Offingen

Ein bisher unbekannte Fahrzeugführer, der mit einem grünen Traktor unterwegs war, fuhr links an der Unfallstelle vorbei. Ein entgegenkommender Pkw, der von einem 37-Jährigen gesteuert wurde, musste nach rechts ausweichen und kollidierte mit einem Leitpfosten. Der Fahrer des Traktors fuhr weiter in Richtung Offingen. Der entstandene Sachschaden beim zweiten Unfall beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugenhinweise zum zweiten Unfall sollen telefonisch unter 08222/96900 an die Polizeiinspektion Burgau gerichtet werden. (AZ)