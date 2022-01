Zwei verletzte Autofahrer nach Auffahrunfall bei Offingen

Unachtsamkeit ist laut Polizei die Ursache für einen Auffahrunfall, der sich nahe Offingen ereignet. Ein Autofahrer wird dabei schwer, einer leicht verletzt.

Weil ein Autofahrer einen abbiegenden Wagen zu spät bemerkte, kam es am Dienstagnachmittag auf der Staatsstraße 2025 zwischen Offingen und Gundremmingen zu einem Auffahrunfall. Laut Polizei wollte ein 53-jähriger Autofahrer mit seinem Opel Zafira von der Staatsstraße 2025 in Fahrtrichtung Gundremmingen gegen 17.45 Uhr nach links auf die Staatsstraße 2028 in Richtung Offingen abbiegen. Ein nachfolgender Polo-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr dem abbiegenden Auto ins Heck. Während der 53-Jährige leicht verletzt wurde, zog sich der 25-jährige Unfallverursacher schwere Verletzungen zu. Beide Autofahrer wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Unfall bei Offingen: 6000 Eure Schaden

Ein weiterer Autofahrer sicherte mit einem aufgesetzten Warnlicht die Unfallstelle ab. Im Einsatz waren die Feuerwehren Offingen und Gundremmingen sowie Kräfte der Kreisbrandinspektion Günzburg. Die Feuerwehr sperrten den Abschnitt, kümmerte sich um die Ausleuchtung der Unfallstelle, die ausgelaufenen Betriebsstoffe und die Reinigung der Fahrbahn. Der Rettungsdienst rückte mit zwei Rettungswagen des BRK aus Jettingen-Scheppach und Günzburg, einem Notarztfahrzeug des BRK Günzburg und einem Einsatzleiter Rettungsdienst der Johanniter-Unfallhilfe Kleinkötz an. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion nahm den Unfall auf. Sie schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 6000 Euro. (obes)