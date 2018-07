Besser geht’s nicht

vor 45 Min.

Wie Burtenbach den Titel holt

Nach sechs Siegen in Folge stand für die Tennisspieler des TSV Burtenbach das titelentscheidende Spiel in der Kreisklasse 1 an. Gegner war der Tabellenletzte TSV Offingen. Und es wurde das erwartet leichte Spiel für den hoch motivierten Primus: 9:0 fertigte der Gastgeber die nun auch als Laternenträger feststehenden Offinger ab. Hinterher durfte kräftig gefeiert werden, denn eine Runde vor Saisonschluss steht Burtenbach als Meister und Aufsteiger in die Bezirksklasse 2 fest.

Aussichtslos auf dem letzten Platz liegend, trat die junge Mannschaft aus Offingen diesmal auch ohne einen der erfahrenen Spieler der Herren 30 an. Burtenbach wiederum hatte den Ausfall seiner auf den Positionen vier und fünf gesetzten Spieler zu kompensieren.

Trotz der Befürchtungen einiger weniger Burtenbacher Fans stand bereits nach den Einzeln ein klarer Sieger fest. Burtenbach führte 6:0. In den Spielen zwischen Markus Daul und Fabian Haas, Stefan Selig und Felix Mayer, Herbert Fahrenschon und Luca Sparhuber, Jürgen Osswald und Gabriel Danzl, Mario Beckert und Ulrich Deininger sowie Erhard Dolde gegen Maximilian Lel konnten die Offinger maximal drei Spiele in einem Satz machen, die meisten Sätze endeten 6:0 oder 6:1. In den Doppeln lief es ähnlich glatt. Die Gastgeber spielten bei gutem Wetter entspannt ihre Vorteile aus und kamen „zu Null“ ins Ziel.

Nach zu Beginn knapperen Spielen hatte Burtenbach in dieser Runde alles und alle im Griff. Zum Beleg schließt das Meister-Team die Saison mit 14:0 Punkten ab. (zg)

