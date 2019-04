00:05 Uhr

Immer jubeln die anderen

Thannhausen sehnt ein Erfolgserlebnis herbei. Gegen Adelzhausen drohen Probleme bei der Kaderzusammenstellung

Von Uli Anhofer

Thannhausen Während der SC Bubesheim um den Aufstieg in die Landesliga kämpft und gestern beim TSV Gersthofen die klitzekleine Restchance auf die Meisterschaft offen halten wollte (Spiel war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet), geht es für die TSG Thannhausen in der Bezirksliga Nord um nichts mehr. Eigentlich. Der Abstieg des Tabellenletzten ist zwar längst sicher. Aber schon im Hinblick auf den kommenden Neustart unter Rainer Amann in der Kreisliga wäre es wichtig, die restlichen Spiele in der Bezirksliga mit Anstand über die Bühne zu bringen.

Zuletzt klappte das nicht bei der Truppe um Spielertrainer Anil Zambak. Zum Gastspiel beim TSV Nördlingen II konnte der scheidende Coach nicht einmal eine komplette Mannschaft aufbieten. Mit zehn Mann ging die TSG 0:6 unter. Jetzt hat der letztjährige Kreisliga-Meister noch vier Chancen, die Bezirksliga zumindest ein wenig versöhnlicher zu beenden.

Die vorletzte Auswärtsfahrt führt die Mindelstädter heute nach Adelzhausen. Spielbeginn dort ist um 17 Uhr. Nach der Winterpause fuhren die Thannhauser noch keinen Punkt ein. Wenn die Truppe in Bestbesetzung antreten konnte, hielt die TSG über weite Strecken der Partien mit ihren Gegnern mit. Doch durch individuelle Fehler brachten sich die Thannhauser immer wieder um ihren Lohn.

Als in den vergangenen Wochen immer wieder Stammspieler verletzt oder aus beruflichen Gründen ausfielen, war das Niveau der TSG nicht mehr bezirksligatauglich. Der dünne Kader musste mit Aktiven aus der zweiten Mannschaft aufgefüllt werden. Allerdings ist das für die Thannhauser nicht so einfach zu machen.

Denn wenn Akteure aus der „Zweiten“ in der Bezirksliga eingesetzt werden, sind diese für die Reserve für den kommenden Spieltag gesperrt. Und die TSG Thannhausen II hat in der B-Klasse West 1 durchaus noch die Chance, auf einen der vorderen beiden Plätze zu springen und aufzusteigen.

„Wir wollen die Saison anständig zu Ende bringen, und das werden wir auch“, erklärt TSG-Abteilungsleiter Tobias Klein. Er und weitere TSG-Verantwortliche sind in der Endphase der Vorbereitungen auf die kommende Saison. In zwei Wochen soll dann der neue Kader der TSG vorgestellt werden. Klein hofft, dass sich bis zum Saisonende keiner der Akteure der TSG mehr verletzt, und dass vielleicht noch der eine oder andere Punkt eingefahren werden kann.

Ob das gegen Adelzhausen gelingt? Die Truppe aus dem Landkreis Aichach-Friedberg ist noch nicht endgültig vor der Abstiegsrelegation gerettet und braucht jeden Punkt. Ein wenig Hoffnung macht der TSG das Hinspiel. Da holten sie einen ihrer insgesamt fünf Saisonpunkte.

Themen Folgen