Schützen-Team ist trotz Niederlage zusammengewachsen

Die sportlichen Resultate machten sie ein bisschen traurig, aber emotional konnte Elfriede Weigelt viel Positives mitnehmen. Das Resümee der Trainerin des Schützenvereins Edelweiß Waldkirch fiel trotz zweier Niederlagen beim Heimwettkampf in der Luftpistole-Bundesliga nicht so schlecht aus.