Burgau fährt mit viel Selbstvertrauen zurück aufs eigene Eis

David Ballner (links) will am Freitagabend im Heimspiel gegen die Nature Boys Forst wieder auf Torejagd gehen. Archivfoto: Ernst Mayer

Plus Nach einer langen Auswärtstournee der Eisbären in der Eishockey-Landesliga gastieren nun die Nature Boyz Forst an der Mindel. Die Burgauer sind gewappnet.

Nach einer Pause von 33 Tagen tritt Eishockey-Landesligist ESV Burgau am Freitagabend wieder zu Hause an. Zu Gast im Eispalast beim Gsundbrunnenbad sind dann ab 20 Uhr die Nature Boyz aus Forst. Viele Fans freuen sich schon auf das erste Heimspiel des Jahres. Der letzte Auftritt vor heimischem Publikum datiert vom 3. Dezember. Nach diesem 11:4-Heimerfolg gegen den ERC Lechbruck folgten vier Auftritte auf fremdem Eis.

Diese vier Partien führten die Burgauer allesamt gegen Teams, die in der oberen Tabellenhälfte angesiedelt waren. Die Burgauer holten aus diesen Auftritten sieben Punkte. Nur beim Gastspiel in Germering (4:6) ging die Truppe von Trainer Erwin Halusa leer aus. In Sonthofen (3:4 nach Verlängerung) nahmen die Eisbären einen Punkt mit und in den beiden jüngsten Begegnungen in Pfronten und gegen Reichersbeuern gab es Kantersiege. In diesen beiden Spielen erzielten die Eisbären 23 Tore. Der ESV belegt damit neun Spieltage vor Ende der Hauptrunde den zweiten Platz. Gegen die Nature Boyz sind die Gastgeber deutlicher Favorit. Die Oberbayern kommen mit einer Ausbeute von 19 Punkten aus 17 Partien an die Mindel. Im Hinspiel in Peißenberg, dort tragen die Forster ihre Heimspiele aus, feierten die Eisbären am 3. November einen 6:3-Erfolg.

