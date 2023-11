David Ballner von den Burgauer Eisbären ist einfach nicht zu stoppen

Plus David Ballner von den Burgauer Eisbären schlägt Forst beinahe im Alleingang. Der tschechische Eishockeyspieler trifft beim 6:3-Auswärtssieg viermal.

Eishockey-Landesligist ESV Burgau hat auch sein zweites Auswärtsspiel der Saison 23/24 gewonnen. Den Eisbären gelang im Peißenberger Eisstadion ein 6:3 (1:0/2:1/3:2)-Erfolg über die Nature Boyz Forst. Mann des Spiels war ESV-Topscorer David Ballner. Der 28-jährige Tscheche steuerte vier Tore zum Sieg bei. ESV-Trainer Erwin Halusa konnte beim Auswärtsspiel gegen Forst wieder auf Jakob Schwarzfischer, Sven Gäbelein und Frederic Hermann zurückgreifen. So fuhren also 17 Feldspieler und zwei Torhüter ins oberbayerische Peißenberg.

Das 1:0 für den ESV Burgau ging auf das Konto von David Ballner. Der Angreifer, der inzwischen seine fünfte Spielzeit für die Burgauer bestreitet, scorte schon nach 73 Sekunden erstmals. Die Vorlage hatte David Zachar geliefert. Im ersten Drittel sollten dann keine weiteren Treffer mehr fallen. Auch für das zweite Tor der Markgräfler sollte Ballner verantwortlich zeichnen. Er verwertete ein Zuspiel von Sven Gäbelein (32.). Doch nur zwei Minuten später erschienen auch die Gastgeber auf der Anzeigetafel. Torschütze war Simon Fend. Er überwand ESV-Schlussmann Philipp Schnierstein.