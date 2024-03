Eishockey

Der ESV Burgau feiert den Einzug ins Landesliga-Halbfinale

Nach dem Sieg feiern die Eisbären in der Kabine ihren Halbfinal-Einzug. Mario Seifert stimmt die Jubelgesänge an.

Plus Die Eisbären siegen auch in Germering klar. Die Vorschlussrunde beginnt am 10. März mit einem Heimspiel. Der Gegner ist noch unbekannt.

Von Uli Anhofer

Der ESV Burgau steht wie schon in der vergangenen Saison im Halbfinale der Eishockey-Landesliga. Die Eisbären gewannen bei den Wanderers Germering 5:1 (3:0, 0:1, 2:0) und setzten sich mit zwei Siegen im Viertelfinale durch. Der Gegner der Burgauer für das am kommenden Sonntag, 10. März, beginnende Semifinale steht noch nicht fest.

150 ESV-Fans hatten sich auf den Weg nach Germering gemacht und fieberten mit ihrem Team mit. Am Ende feierten sie zusammen mit den Spielern. Foto: Uli Anhofer

Neben den Markgräflern zog auch schon der EHC Waldkraiburg in die Vorschlussrunde ein. Die weiteren beiden Plätze werden noch ermittelt.

