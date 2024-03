Eishockey

Der ESV Burgau startet fulminant ins Play-off-Viertelfinale der Landesliga

Plus Ein Drittel lang vergeben die Eisbären gegen Germering ihre Chancen, dann erzielen sie in kurzer Zeit sechs Tore. Die Hurricanes sorgen für grandiose Stimmung.

Von Uli Anhofer

Noch 15 Minuten nach Spielende waren die Tribünen der Burgauer Eishalle beinahe voll besetzt. Die Spieler des ESV standen auf dem Eis und ließen sich von den Fans für ihren 7:1 (0:0/6:1/1:0)-Erfolg gegen die Germering Wanderers feiern. Passiert ist damit allerdings noch nicht viel im Landesliga-Viertelfinale. Inmitten des Trubels brachte es ein begeisterter Fan auch auf den Punkt: „Das 7:1 ist zwar toll, doch im Endeffekt ist es nur ein Sieg im Best-of-Three-Duell.“ Die Tür zum Halbfinale stand aber mit diesem Heimerfolg offen und bereits am Abend des 3. März hatten die Eisbären die Chance, mit einem Sieg im Rückspiel durchzugehen. (Die Partie in Germering war bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht ausgetragen).

Vier Jungs müssen draußen bleiben, die anderen feuern an

Nach offiziellen Angaben wollten sich 550 Zuschauer das erste Viertelfinalspiel nicht entgehen lassen. Mit von der Partie waren auch die Hurricanes. Die Fangruppierung teilte dem ESV Burgau die Namen der vier Personen mit, gegen die die Staatsanwaltschaft in Sonthofen nach den Vorfällen während des Spiels im Allgäu am 26. Januar ermittelt. Gegen diese vier sprachen die Verantwortlichen des ESV Burgau ein Stadionverbot aus. Die anderen Hurricanes durften in die Eishalle und feuerten die Spieler während der gesamten Partie lautstark an.

