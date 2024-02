Kreisliga: TSV Offingen präsentiert für die kommende Saison neuen Trainer

Plus Fabian Knötzinger übernimmt im Sommer das Traineramt von Julian Riederle, der nach Jettingen wechselt. Was der TSV Offingen zur neuen Saison anders machen möchte.

Als der TSV Offingen Anfang Januar bekannt gab, dass sein Spielertrainer Julian Riederle zum Saisonende den Kreisliga-Verein verlassen und sich dem Bezirksligisten VfR Jettingen anschließen wird, löste das eine Welle aus. Denn Jettingens Trainerteam Konrad Nöbauer und Melanie Einberger wussten bis dato nichts davon, erfuhren den Trainerwechsel über unsere Zeitung und beendeten sofort die Zusammenarbeit mit dem VfR. „Was in Jettingen passiert ist, tut mir leid“, sagt Manfred Schuster, Abteilungsleiter Fußball beim TSV Offingen im Gespräch mit unserer Redaktion. Sein Blick richtet sich nach vorn. Schuster suchte nach Riederles Entschluss nach einem Ersatz für die kommende Saison und wurde nun fündig.

Offingens neuer Trainer heißt Fabian Knötzinger und kommt vom BC Schretzheim aus der Kreisklasse Nord 2. Schretzheim ist ein Stadtteil von Dillingen, in der Tabelle liegt der Verein nach 14 Spielen und 31 Punkten auf dem vierten Rang. Für den 39-jährigen Spielertrainer wird Offingen seine bisher höchstklassige Wirkungsstätte sein. Es wird sich für den 185 Zentimeter großen Stürmer noch mehr verändern. „Fabian wird an der Seitenlinie stehen, wir und die Mannschaft wollen jetzt bewusst auf einen reinen Trainer setzen, der von außen Einfluss aufs Spiel nimmt“, sagt Manfred Schuster. Ein verlängerter Arm des Trainers, der auf dem Platz steht, werde noch intern festgelegt.