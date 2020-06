vor 19 Min.

A7: Wieder rast ein Auto in einen geparkten Lastwagen

Ein Autofahrer hat auf dem Parkplatz Badhauser Wald West an der A7 am Beginn der Parkspur einen dort stehenden Lkw gerammt.

Plus Wenige Tage nach dem tödlichen Unfall bei Memmingen rammt auf dem Autobahnparkplatz bei Altenstadt ein Auto ungebremst einen stehenden Lkw.

Von Wilhelm Schmid

Wieder ist ein Autofahrer auf einem Parkplatz der A7 in einen stehenden Lkw gefahren. Erst vor wenigen Tagen war ein Autofahrer bei einem ähnlichen Unfall auf der A7 bei Memmingen ums Leben gekommen. Diesmal hatte der Fahrer unfassbares Glück im Unglück.

Der Autofahrer aus Unterfranken war am Mittwochabend gegen 21 Uhr auf der A7 zwischen Illertissen und Altenstadt in Richtung Süden unterwegs. Beim Parkplatz "Badhauser Wald - West", also etwa einen Kilometer vor der Ausfahrt Altenstadt, verließ er die Autobahn. Am Beginn der Parkspur rammte das Fahrzeug einen dort stehenden Lkw. Der Peugeot schob sich etwa zur Hälfte unter den Sattelaufleger des Lkw und blieb dort total zerstört stecken.

Trotz zerstörtem Auto: Fahrer steigt selbstständig aus

Der Zustand des Autos ließ schlimmstes vermuten - doch der Fahrer konnte zum Erstaunen der hinzu eilenden Ersthelfer mit leichten Verletzungen selbstständig aus deinem Auto aussteigen und wurde dann im Rettungswagen vom Notarzt versorgt.

Vermutungen, dass bei dem Unfall Alkohol im Spiel gewesen war, konnte die Polizei in ersten Angaben nicht bestätigen. Die Feuerwehr Illertissen brauchte also keine "eingeklemmte Person" zu befreien, wie dies zunächst in der Alarmmeldung angegeben war, sondern sie konnte sich auf das Absperren des Parkplatzes, das Ausleuchten der Unfallstelle für die polizeiliche Unfallaufnahme und die Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe beschränken. Der Sachschaden am Auto und am Lkw wurde von der Polizei in ersten Schätzungen mit rund 20000 Euro angegeben.

Bei dem Unfall bei Memmingen vor gut einer Woche war ein Fahrer mit hoher Geschwindigkeit in einen geparkten Lastwagen gefahren: Auto rast in geparkten Lastwagen: 20-Jähriger stirbt bei Unfall an der A7

