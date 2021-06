Babenhausen

06:00 Uhr

Verzögert sich wegen Fledermäusen der Bau der Babenhauser Ortsumfahrung?

Plus Die Ortsumgehungsstraße bei Babenhausen wird wohl nicht mehr in diesem Jahr gebaut. Es läuft ein Fledermaus-Monitoring. Was sich nachts auf dem Gelände abspielt.

Von Sabrina Karrer

Zwei große Straßenbau-Projekte stehen in Babenhausen an. Bei einem rückt der Spatenstich jedoch noch einmal in die Ferne. Der Bau der Ortsumfahrung, die die Babenhauser auch "Spange" nennen, weil sie die B300 (in Richtung Winterrieden) und die St2020 (in Richtung Oberroth) wie eine solche verbinden soll, verzögert sich. Aktuell sind Biologen dort Fledermäusen auf der Spur.

