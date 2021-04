Baustelle bei Weißenhorn: Autobahnzubringer und Zufahrt zur A7 gesperrt

Die Kreisstraße NU 14 zwischen Weißenhorn und der Autobahnanschlussstelle Vöhringen erhält eine neue Fahrbahn. So wirkt sich das auf den Verkehr aus.

Die Kreisstraße NU 14 ist zwischen Weißenhorn und der Autobahnanschlussstelle Vöhringen der A7 durch die hohe Verkehrsbelastung spürbar beschädigt. Das Staatliche Bauamt Krumbach erneuert daher im Zuge des Umbaus der Einmündung Daimlerstraße in die Illerberger Straße in Weißenhorn auch die Fahrbahn der Kreisstraße. Das führt in den nächsten Wochen zu Verkehrsbehinderungen, auch Buslinien sind davon betroffen. In einer Pressemitteilung informiert das Staatliche Bauamt über die Bauarbeiten und die damit einhergehenden Sperrungen.

Die NU 14 zeigt nach Angaben des Bauamts auf dem genannten Streckenabschnitt flächige Rissbildungen bis hin zu teilweisen Durchbrüchen der Fahrbahndecke. Um eine weitergehende und tiefreichende Schädigung der Straße zu verhindern, wird die Fahrbahndecke und die darunter liegende Asphaltbinderschicht auf einer Länge von 3,2 Kilometern erneuert. Die alte Fahrbahn wird zunächst auf einer Fläche von 25.800 Quadratmetern abgefräst, anschließend werden die neuen Asphaltschichten eingebaut.

Die Zu- und Abfahrt der A7 Richtung Ulm ist ein Wochenende lang dicht

Die Bauarbeiten beginnen bereits am kommenden Wochenende. Am Freitag, 23. April, erfolgt von 20 Uhr an die Vollsperrung der NU 14 zwischen Weißenhorn und der Autobahn A7. Bis Sonntag, 25. April, wird zusätzlich die Fahrbahn des östlichen Kreisverkehrs der Anschlussstelle Vöhringen saniert. Folglich sind die Zu- und Abfahrt der A7 Richtung Ulm und der Anschluss an die Kreisstraße NU 9 Richtung Emershofen und Tiefenbach gesperrt.

Die Buslinie 765 kann während dieser Zeit nicht nach Emershofen fahren. Sie wird wie werktags durch Illerberg fahren und an der Haltestelle Neue Welt die Fahrt- und Linienrichtung ändern. Die Haltestellen Illerberg Ziegelei und Emershofen können an diesem Wochenende nicht bedient werden.

Nach Fertigstellung der Arbeiten an der Kreisfahrbahn wird diese nach Angaben des Staatlichen Bauamts im Laufe des Sonntags, 25. April, wieder freigegeben. Die restliche Strecke der NU 14 Richtung Weißenhorn bleibt für die Asphaltsanierungsarbeiten gesperrt. Wenn die Bauarbeiten planmäßig ablaufen, wird der gesamte Streckenabschnitt zwischen der A7 und Weißenhorn voraussichtlich am Freitag, 14. Mai, wieder für den Verkehr freigegeben.

Auch die Buslinie 765 wird über Witzighausen umgeleitet

Während der Bauphase wird die Linie 765 über Illerberg, Witzighausen und das Gewerbegebiet Eschach in Weißenhorn umgeleitet. Die Haltestelle Weißenhorn Röntgenstraße kann in diesem Zeitraum nicht bedient werden. "Leider wird es während dieser Zeit zu Verspätungen auf der Linie 765 kommen, sodass Zuganschlüsse sehr wahrscheinlich nicht gehalten werden können", teilt die Baubehörde mit.

Die offizielle Umleitung ist dieselbe, die schon für die Zufahrt ins Weißenhorner Gewerbegebiet eingerichtet wurde: Sie verläuft über die Staatsstraße 2031 bei Vöhringen Richtung Norden und weiter auf der Staatsstraße 2019 über Witzighausen nach Weißenhorn und umgekehrt. (AZ)

