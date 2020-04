Bei Freunden zum Spielen getroffen: Polizei schickt Mutter und Kind nach Hause

Plus Wieder hat die Polizei in Illertissen und Vöhringen Treffen aufgelöst, die gegen die Ausgangsbeschränkungen verstoßen haben. Auch zwei Mütter wurden angezeigt.

Die Polizei bleibt im Landkreis Neu-Ulm weiterhin wachsam, wenn es um das Einhalten der Ausgangsbeschränkungen während der Coronapandemie geht. Dabei geraten nicht nur Treffen in der Öffentlichkeit ins Visier der Beamten.

Kinder spielten im Kinderzimmer miteinander

Ein Zeuge hatte der Polizei Illertissen am Mittwochvormittag mitgeteilt, dass eine Nachbarin Besuch empfangen würde. Bei Eintreffen der Streife trafen die Beamten eine 34-Jährige mit ihrem Kind, sowie die 35-jährige Wohnungsinhaberin und deren Kind, an. Beide Minderjährige hielten sich im Kinderzimmer auf und spielten zusammen. Die beiden Mütter wurden über die geltenden Regelungen im Sinne der Ausgangsbeschränkungen belehrt. Anschließend verließ die Besucherin mit ihrem Kind die Wohnung. Sowohl gegen die Wohnungsinhaberin, als auch gegen ihre Bekannte wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Infektionsschutzgesetz erstellt.

Auf der Parkbank erwischt: Jugendliche zeigen sich einsichtig

Beamte der Bereitschaftspolizei Königsbrunn, die zur Unterstützung der Polizei Illertissen eingesetzt waren, stellten Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr eine Gruppe von drei Jugendlichen im Alter von 16 bis 22 Jahren fest, die auf einer Parkbank am Weiher ohne den vorgeschriebenen Mindestabstand saßen. Alle Drei hielten sich dort ohne einen triftigen Grund auf. Sie wurden bezüglich der momentan geltenden Ausgangsbeschränkung belehrt, heißt es im Polizeibericht. Da sie sich einsichtig zeigten, wurde auf die Erstattung einer Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz verzichtet. Die Beamten erteilten den Jugendlichen einen Platzverweis, dem sie sogleich nachkamen.

Vor Schule findet die Polizei Bierflaschen und Drogenzubehör

Diverse Stimmen, die aus Richtung der Schule am Vöhringer Kirchplatz zu hören waren, machten Beamte einer Streife der Polizei Illertissen am Mittwoch gegen 23 Uhr aufmerksam. Bei Annäherung der Beamten flüchteten vier bis sechs Jugendliche in verschiedene Richtungen. Vor Ort wurden mehrere Bierflaschen und Betäubungsmittelzubehör aufgefunden. Später kehrten zwei Jugendliche zum Einsatzort zurück.

Als sie die Beamten erkannten, versuchten die beiden, erneut zu flüchten. Einer von ihnen, ein 27-Jähriger, konnte jedoch festgesetzt werden. Er räumte auf Nachfrage ein, sich zuvor an genannter Örtlichkeit mit mehreren Bekannten zum Bierkonsum getroffen zu haben. Der Betäubungsmittelverdacht erhärtete sich nicht, so die Polizei. Gegen den Betroffenen wurde sowohl eine Anzeige nach der Stadtsatzung erstattet, da an der Tatörtlichkeit der Alkoholkonsum grundsätzlich untersagt ist, als auch nach dem Infektionsschutzgesetz. (az)

Erst vor wenigen Tagen hatte die Polizei schon einmal die Spuren einer solchen Party in Vöhringen gefunden: Jugendliche feiern unerlaubte Party vor Grundschule

Das könnte Sie auch interessieren: