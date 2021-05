Motorradfahrer stürzt in Bellenberg: Polizei sucht Zeugen des Unfalls

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls in Bellenberg. Die Aussagen der Beteiligten unterscheiden sich.

Ein Unfall hat sich am Freitag gegen 8.55 Uhr in der Memminger Straße in Bellenberg ereignet. Eine 49-jährige Autofahrerin blieb mit ihrem Wagen auf der Straße stehen und wollte in einer Grundstückseinfahrt wenden. Dabei kam es zum Kontakt zwischen ihrem Auto und dem Motorrad eines 35-Jährigen, der dadurch zu Fall kam und sich leicht verletzte. Die Aussagen der Unfallbeteiligten unterscheiden sich laut Polizei jedoch, insbesondere in Bezug darauf, ob das Auto zum Unfallzeitpunkt stand oder rollte. Unbeteiligte Zeugen werden gebeten, sich unter der 07303/9651-0 bei der Polizeiinspektion Illertissen zu melden. (AZ)

