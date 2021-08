Dietenheim-Regglisweiler

17:09 Uhr

Auf Mitbewohner eingestochen? Was nach der Tat in Regglisweiler geschah

In dieser Gemeinschaftsunterkunft in Regglisweiler wurde ein 25-Jähriger durch mehrere Stiche verletzt.

Plus Ein 24-Jähriger soll in Regglisweiler mehrfach auf seinen Mitbewohner eingestochen haben. Der Zustand des Opfers ist kritisch, der Täter weiter auf der Flucht.

Von Franziska Wolfinger

Im beschaulichen Dorf Regglisweiler ist es in der Nacht zum Montag zu einem Gewaltverbrechen gekommen. In der Asylunterkunft im ehemaligen Gasthof "Drei Mohren" soll ein junger Mann mehrfach auf einen anderen eingestochen haben. Polizei und Staatsanwaltschaft wollten lange keine Auskunft geben, was genau vorgefallen war. Dabei haben die Ermittlungen der Kripo vor Ort einiges Aufsehen erregt.

