Drei Verletzte und Straßensperren nach Unfall bei Illertissen

Plus Bei einem schweren Unfall zwischen Illertissen und Dietenheim sind am Freitagabend drei Menschen verletzt worden. Der Autobahnzubringer war gesperrt.

Von Wilhelm Schmid

Zwischen Illertissen und Dietenheim ist am Freitag kurz vor 17 Uhr ein schwerer Unfall passiert. Die Bilanz: drei mittelschwer Verletzte, zwei total beschädigte Fahrzeuge und umfangreiche Straßensperrungen und damit Verkehrsbehinderungen.

Wie die Polizei ermittelte, war ein Opel Tigra, der mit Fahrerin und Beifahrer besetzt war, auf dem Autobahnzubringer S 2018 von der Autobahnausfahrt Illertissen kommend geradeaus in Richtung Dietenheim unterwegs. An der Einmündung der Zähringerstraße, die zum Schul- und Sportzentrum führt, kam ein Kleintransporter, dessen Fahrer offensichtlich die Vorfahrt des Autos missachtete. Der Transporter bog nach links in Richtung Autobahn ab, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Diese blockierten die Fahrbahn.

Beim Unfall zwischen Illertissen und Dietenheim sind Polizei, Hubschrauber, Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz

Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr rückten jeweils mit mehreren Einsatzfahrzeugen aus. Der Autobahnzubringer wurde ab der Einfahrt von der Staatsstraße Illertissen-Jedesheim her zunächst durch die Polizei und dann durch die Feuerwehr Illertissen gesperrt, die auch an der Unfallstelle die Absicherung übernahm und die Zähringerstraße am Dornweiler Kreisverkehr sperrte.

In der Gegenrichtung wurde der Autobahnzubringer am Dietenheimer Kreisverkehr und an der Einfahrt Industriestraße in das dortige Gewerbegebiet durch die Feuerwehr Dietenheim und später durch die Polizei gesperrt.

Unfall in Illertissen: Die Straßen sind eineinhalb Stunden gesperrt

Alle drei Fahrzeuginsassen hatten mittelschwere Verletzungen erlitten. Rettungswagen brachten den Fahrer des Transporters ins Klinikum Memmingen sowie die Fahrerin des Pkw in die Stiftungsklinik Weißenhorn, und der Pkw-Beifahrer kam mit dem aus Ulm gekommenen Rettungshubschrauber ins dortige Bundeswehrkrankenhaus.

Die Aufräumungsarbeiten dauerten bis etwa 18.30 Uhr, sodass die Straßen insgesamt rund eineinhalb Stunden lang gesperrt waren. Zur Höhe des Sachschadens konnten am Freitagabend noch keine Angaben in Erfahrung gebracht werden.

