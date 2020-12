vor 22 Min.

Erneut entsteht großer Schaden auf der VR-Bank-Baustelle in Vöhringen

Plus Aus dem Neubau der VR-Bank in Vöhringen dringt am Sonntagabend Rauch. Ein Passant ruft die Feuerwehr. Im Juli war Wasser ins Gebäude eingedrungen.

Von Wilhelm Schmid

Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate ist der Neubau der VR-Bank in Vöhringen an der Ecke Bachgasse/Memminger Straße von einem Schadensfall in beträchtlicher Größe betroffen: Anfang Juli war das Bett des unmittelbar am Bau vorbeiführenden Mühlbachs unter der Stützmauer durchgebrochen, wodurch der gesamte frisch betonierte Keller geflutet wurde. Wie damals berichtet, hatte der Fischereiverein in einer aufwendigen Aktion eine Menge Fische daraus geborgen und in den reparierten Bach zurück gesetzt.

Am Sonntagabend gab es nun gegen 19.45 Uhr Feueralarm: Ein Passant hatte Rauch aus dem Gebäude dringen sehen und so musste die Feuerwehr Vöhringen mit ihrem kompletten Löschzug ausrücken. Wie sich herausstellte, war im Keller, genauer gesagt im Bereich der Tiefgarage des Gebäudes, eine Palette mit Baumaterial in Brand geraten. Den Einsatzkräften gelang es zwar, das Feuer schnell zu löschen, aber sie konnten nicht verhindern, dass Rauch und Ruß großen Schaden anrichteten.

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm hat die Ermittlungen übernommen

Wie von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten am Montag zu erfahren war, ist nicht nur das auf der Palette gelagerte Baumaterial verbrannt. Größerer Schaden entstand darüber hinaus an diversen Leitungsinstallationen sowie an den nagelneuen Wänden. Diese müssen nun vermutlich aufwendig gereinigt oder erneuert werden.

So beziffert die Polizei den Sachschaden, der bei dem Vorfall entstand, auf ungefähr 50.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden zunächst während und nach dem Feuerwehreinsatz von Beamten der Landespolizei geführt. Am Montag übernahm das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Neu-Ulm den Fall.

Wie am Montagnachmittag schließlich von der Polizei zu erfahren war, liegen noch keine konkreten Ergebnisse vor. Sobald solche vorhanden sind, werden wir weiter über den Brand auf der Baustelle berichten.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen